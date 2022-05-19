Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд: на що підуть гроші

Передбачається, що $11 млрд із цього пакету президент США зможе виділяти на зброю для української армії без додаткового узгодження.

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Увечері у четвер, 19 травня, Сенат США більшістю голосів підтримав законопроєкт про надання Україні пакету допомоги обсягом 40 мільярдів доларів. Про це свідчить трансляція засідання.

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За законопроєкт проголосували 86 сенаторів, проти виступили 11 республіканців. Палата представників Конгресу підтримала документ 10 травня. Тепер його має підписати президент США Джо Байден.

Пакет на $40 млрд: що туди увійде

6 млрд доларів — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;

8,7 млрд — на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;

3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

Зброю, військове та захисне обладнання і спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;

13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

4,4 млрд направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам, через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;

900 млн. підуть на підтримку біженців з України, зокрема забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України. Цей документ розширив можливості Вашингтона постачати Києву озброєння за умов повномасштабної війни проти РФ. Також програма розширила повноваження президента США у сфері укладання угод з Україною та сприяє прискоренню постачання зброї українським Збройним силам.

Також ми писали про те, як ленд-ліз сприятиме перемозі України над російськими окупантами.

Тим часом, днями Рада міністрів Євросоюзу затвердила надання оборонної допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.