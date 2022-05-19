Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд: на що підуть гроші
Передбачається, що $11 млрд із цього пакету президент США зможе виділяти на зброю для української армії без додаткового узгодження.
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Увечері у четвер, 19 травня, Сенат США більшістю голосів підтримав законопроєкт про надання Україні пакету допомоги обсягом 40 мільярдів доларів. Про це свідчить трансляція засідання.
За законопроєкт проголосували 86 сенаторів, проти виступили 11 республіканців. Палата представників Конгресу підтримала документ 10 травня. Тепер його має підписати президент США Джо Байден.
Пакет на $40 млрд: що туди увійде
- 6 млрд доларів — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;
- 8,7 млрд — на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
- 3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;
- Зброю, військове та захисне обладнання і спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;
- 13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
- 4,4 млрд направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам, через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;
- 900 млн. підуть на підтримку біженців з України, зокрема забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.
Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України. Цей документ розширив можливості Вашингтона постачати Києву озброєння за умов повномасштабної війни проти РФ. Також програма розширила повноваження президента США у сфері укладання угод з Україною та сприяє прискоренню постачання зброї українським Збройним силам.
Також ми писали про те, як ленд-ліз сприятиме перемозі України над російськими окупантами.
Тим часом, днями Рада міністрів Євросоюзу затвердила надання оборонної допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.