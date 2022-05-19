Кораблям ВМФ РФ не сховатися: в Україну хочуть надати ракети Harpoon та NSM для розблокування моря

За словами військового експерта Браяна Кларка, ракети Harpoon стануть переконливим аргументом для Кремля, оскільки російські кораблі не матимуть виходу з Чорного моря.

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Білий дім працює над тим, щоб передати потужні протикорабельні ракети Україні, щоб допомогти зняти блокаду Чорного моря та відновити постачання зерна та іншої сільгосппродукції по всьому світу. Про це повідомляє Reuters.

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Представники України хочуть отримати від США більше важкого озброєння, крім "Джавелінів" та "Стінгерів". У найближчому майбутньому у розпорядженні ЗСУ можуть опинитися і протикорабельні ракети.

Проте деякі офіційні особи США говорять про перешкоди передачі озброєнь більшої дальності. Серед іншого, посилаються на тривалий час навчання, складності з обслуговуванням або побоювання, що американське озброєння може бути захоплене військовими РФ, або ж такий крок призведе до ще більшої ескалації.

Ракети Harpoon та "Морський удар" для України.

Джерела в Конгресі та уряді США повідомили, що активно розглядалося питання або про прямі поставки, або через європейських союзників кількох типів потужних протикорабельних ракет. Йдеться про Harpoon, які виробляє Boeing, Naval Strike Missile виробництва норвезької Kongsberg Defence та американської Raytheon Technologies.

У квітні президент України Володимир Зеленський звертався до влади Португалії з проханням надати ЗСУ "Гарпуни", дальність стрільби яких — близько 300 км.

Перешкоди для постачання зброї в Україну

Проте є низка перешкод. По-перше, "Гарпуни" — системи переважно морського базування, їх запуск із берега технічно складний.

Британське МО підрахувало, що у Чорному морі знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, зокрема і підводні човни.

На думку Браяна Кларка, військового експерта з Інституту Гудзона, 12 або 24 ракети "Гарпун" можуть стати переконливим аргументом, щоб Москва зняла морську блокаду.

"Якщо Путін не піде на поступки, Україна може потопити великі російські кораблі: їм просто ніде сховатися в Чорному морі", — пояснив експерт.

Представники США кажуть, що деякі країни вже готові надати Україні свої "Гарпуни", проте жодна країна не хоче бути першою чи єдиною, яка наважиться постачати такі протикорабельні ракети. Адже може бути і відплата з боку РФ, якщо російський корабель потоплять їхні "Гарпуном".

Протикорабельні ракети NSM

[ + – ] Протикорабельні ракети NSM

Зі свого боку ракети NSM (Naval Strike Missile) можуть запускатися з узбережжя України, їх дальність — 250 км. До того ж, особовому складу потрібно, як правило, лише два тижні, щоб навчитися користуватися ними.

З погляду логістики поставити NSM не настільки складно, ніж "Гарпуни". Союзники НАТО можуть передати мобільні наземні пускові установки та боєприпаси з Норвегії.

США вже шукають способи поставити в Україну NSM та пускові установки через союзників з Європи.

РСЗВ M270 або M142 HIMARS

[ + – ] M142 HIMARS ракети

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), такі як M270 виробництва Lockheed Martin — ще один різновид озброєнь з українського вішлиста. Їхня дальність стрільби — понад 70 км, утричі більша, ніж у деяких гаубиць. Україна може отримати системи M270 або їх аналоги (M142 HIMARS) після затвердження законопроєкту щодо додаткового фінансування на 40 млрд. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Італія поставить в Україну 155-мм гаубиці FH70, які вважаються застарілими, але все ж таки досить ефективними системами.