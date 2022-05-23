Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon: что о них известно (фото)

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, ракеты передадут для защиты украинского побережья. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 315 км.

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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Дания передаст Украине пусковую установку и противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом стало известно из брифинга министра.

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В ходе выступления глава оборонного ведомства лаконично сообщил, что Дания передаст Вооруженным силам Украины ракеты Harpoon.

"Дания предоставит пусковую установку и ракеты Harpoon для защиты побережья Украины", — анонсировал поставки Остин.

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Как передает Defense Express, Дания была единственной страной с комплексом Harpoon Coastal Defense System (HCDS) — запускающий ракеты с берега. Он находился на вооружении страны с 90-х годов по 2003 год. Однако его техническое состояние на данный момент остается под вопросом. Открытой информации нет.

[ + – ] Пусковая установка Harpoon Coastal Defense System

Что известно о ракете Harpoon

Harpoon — это американская одна из самых распространенных ракет в мире. Находится в серийном производстве с 1975 года. За время эксплуатации получила множество модернизаций и модификаций. Ее можно запускать с надводных кораблей, подводных лодок, с береговых комплексов или с воздуха. Основные характеристики ракеты:

длина — 3,8 м или 4,6 м, в зависимости от модификации

максимальная дальность — 140-315 км, в зависимости от варианта и модификации

скорость — 864 км/ч

масса боевой части — 225 или 235 кг

Вооружение уже опробовано на практике, Соединенные Штаты неоднократно применяли "Гарпун" против иранских целей. Например, 18 апреля 1988 года они потопили иранский фрегат "Саханд".

Напомним, 19 мая стало известно, что Украина может получить ракеты NSM и Гарпун для деблокады моря.

Ранее Фокус сообщал, что Италия поставит в Украину 155-мм гаубицы FH70, которые считаются устаревшими, но все же достаточно эффективными системами.