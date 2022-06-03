У Чорному морі вперше зібралося так багато російських десантних кораблів — ЗМІ

Російське морське десантне угруповання складається з 12 великих десантних кораблів Північного, Балтійського та Чорноморського флотів.

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У Чорному морі зараз перебувають шість великих десантних кораблів (ВДК) Північного та Балтійського флотів, і шість ВДК Чорноморського флоту, повідомляє ТАСС із посиланням на джерело у "силових структурах Криму".

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"У Чорному морі вперше діє таке велике угруповання російського ВМФ. Ці ВДК зараз готові до виконання завдань за призначенням", — сказало джерело.

За його даними, Північний флот відправив у Чорне море ВДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" і "Георгий Победоносец", Балтійський флот — ВДК "Королев", "Минск" та "Калининград". Загін Чорноморського флоту складається з ВДК "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Азов", "Ямал", "Орск" та "Николай Фильченков".

Раніше пресслужба Чорноморського флоту повідомляла, що шість ВДК Північного та Балтійського флотів зайшли до Чорного моря ще до початку вторгнення російських окупантів — 10 лютого.

2 червня пресцентр Оперативного командування "Південь" повідомив, що російських десантних кораблів у Чорному морі не спостерігається. Проте збільшилася кількість кораблів, що загрожують ракетними ударами: тепер їх три.

У квітні британська розвідка повідомила, що через втрату флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" та ВДК "Саратов" позиції військово-морських сил Росії на Чорному морі ослабли.

Наприкінці травня стало відомо, що Україна вже отримала протикорабельні ракети Harpoon, які добре зарекомендували себе під час бойових дій у Перській затоці. За словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, союзники передали стільки ракет, що Україна тепер може потопити весь Чорноморський флот.