Ракетна загроза актуальна: у Чорному морі зросла кількість ракетних кораблів РФ — ОК "Південь"

При цьому російський флот втратив два швидкісні десантні катери, що ховалися в Дніпро-Бузькому лимані: їх накрив удар ЗСУ.

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Протягом доби 1 червня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ активно працювали на півдні України, повідомляє Оперативне командування "Південь". У результаті супротивника суттєві втрати. Особистий склад російських військ ЗСУ скоротили на 21 особу, знищено 1 зенітну та 1 самохідну артилерійську установки, 4 танки Т-72, ​​4 одиниці броньованої та 3 — автомобільної техніки, 3 БПЛА, 3 польові пункти боєприпасів, а також 2 швидкісні десантні катери. Вони ховалися в Дніпро-Бузькому лимані та були готові до диверсійно-розвідувальних дій.

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"Тим часом у Чорному морі кількість кораблів, які загрожують ракетними ударами, зросла до 3, десантних не спостерігається, — зазначили в пресцентрі ОК "Південь". — Рашисти відтягли 2 підбиті "утопленики" з числа "Рапторів" від острова Зміїний до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати. Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря та з тимчасово окупованої території залишається актуальною".

За даними ОК "Південь", росіяни не мають ресурсів для створення нових ударних угруповань на цьому напрямку, тому вони намагаються компенсувати нездатність до атак авіаційними й артилерійсько-ракетними ударами.

1 червня українські позиції обстріляла пара російських вертольотів Мі-8, що обійшлося без втрат. Миколаїв окупанти обстріляли з важкої ствольної артилерії типу "Піон" і реактивної системи залпового вогню "Ураган": 203 мм снаряди вдарили по житлових кварталах, касетні обрушилися на промислову інфраструктуру. Під час обстрілів загинула одна людина, щонайменше троє отримали поранення.

ОК "Південь" зазначає також, що постачання російських окупантів залишає бажати кращого: через брак продуктів вони просяться до херсонських фермерів на роботу — збирати полуницю.

Як повідомлялося, Оперативне командування "Південь" попередило, що ЗС РФ розмістили на острові Зміїний кілька зенітно-ракетних комплексів, РСЗВ і станції радіоелектронної боротьби. У зв'язку з цим виникла загроза обстрілу Одеської області з цієї позиції.

Також Фокус повідомляв про те, що поява винищувачів НАТО поруч зі Зміїним переполошила росіян. Хоча британські літаки й не залишали повітряний простір Румунії, у Росії їхні польоти розцінили як провокацію.