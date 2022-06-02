Ракетная угроза актуальна: в Черном море возросло количество ракетных кораблей РФ — ОК "Юг"

При этом российский флот лишился двух прятавшихся в Днепро-Бугском лимане скоростных десантных катеров: их накрыл удар ВСУ.

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В течение суток 1 июня ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ активно работали на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг". В результате противник существенные потери. Личный состав российских войск ВСУ сократили на 21 человека, уничтожены 1 зенитная и 1 самоходная артиллерийская установки, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 — автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пункта боеприпасов, а также 2 скоростных десантных катера. Они скрывались в Днепро-Бугском лимане и были готовы к диверсионно-разведывательным действиям.

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"Между тем, в Черном море количество угрожающих ракетными ударами кораблей возросло до 3, десантных – не наблюдается, — отметили в пресс-центре ОК "Юг". — Рашисты оттащили 2 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от острова Змеиный к пункту базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать. Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной".

По данным ОК "Юг", россияне не располагают ресурсами для создания новых ударных группировок на этом направлении, поэтому они пытаются компенсировать неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами.

1 июня украинские позиции обстреляла пара российских вертолетов Ми-8, обошлось без потерь. Николаев оккупанты обстреляли из тяжелой ствольной артиллерии типа "Пион" и реактивной системы залпового огня "Ураган": 203 мм снаряды ударили по жилым кварталам, кассетные – обрушились на промышленную инфраструктуру. Во время обстрелов погиб один человек, по меньшей мере, трое получили ранения.

ОК "Юг" отмечает также, что снабжение российских оккупантов оставляет желать лучшего: из-за нехватки продуктов они просятся к херсонским фермерам на работу — сбор клубники.

Как сообщалось, Оперативное командование "Юг" предупредило, что ВС РФ разместили на острове Змеиный несколько зенитно-ракетных комплексов, РСЗО и станции радиоэлектронной борьбы. В связи с этим возникла угроза обстрелов Одесской области с этой позиции.

Также Фокус сообщал о том, что появление истребителей НАТО рядом со Змеиным переполошило россиян. Хоть британские самолеты и не покидали воздушного пространства Румынии, в России их полеты расценили как провокацию.