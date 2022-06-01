Истребители НАТО рядом с островом Змеиный переполошили россиян

Самолеты пролетали у берегов Румынии, в 50 км от захваченного россиянами украинского острова.

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Российские СМИ сообщили о том, что над Черным морем, недалеко от острова Змеиный были замечены истребители НАТО. Они летали у берегов Румынии на расстоянии около 50 км от острова. Это в российских медиа расценили, как провокацию.

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О маршрутах полетов узнали благодаря сервису Flightradar24, который 31 мая зафиксировал перемещение двух британских истребителей Eurofighter Typhoon. Кроме того, над территорией Румынии на протяжении нескольких часов летал самолет-заправщик.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что в Румынию прибыли американские военные: батальон Stryker и отряд истребителей F-35. Президент страны Клаус Йоханнис назвал это весомым вкладом и демонстрацией солидарности Соединенных Штатов как союзника, так и главного стратегического партнера Румынии.

Как сообщалось, 30 апреля немецкие истребители Eurofighter направили на перехват российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Самолет-разведчик направлялся к германскому острову Рюген, перехватчики вынудили его изменить траекторию полета.