В Румынию прибыли американские военные: батальон Stryker и истребители F-35
Румынский лидер Клаус Йоханнис назвал действия США демонстрацией солидарности как союзника и главного стратегического партнера.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис направил письмо в парламент, в котором заявил, что в страну прибыл батальон Stryker и отряд истребителей F-35. Об этом сообщает местное издание Stiripesurse.ro
Действия США Йоханнис назвал весомым вкладом и демонстрацией солидарности Штатов как союзника, так и главного стратегического партнера Румынии.
"Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море, которая позволила бы нам укрепить устойчивость Румынии", — говорится в письме парламенту.
Из-за действий России и попытке подтвердить статус крупной региональной державы, Высший совет нацобороны решил:
- развернуть в случае необходимости Силы реагирования НАТО в стране
- дислоцировать в Черном море корабельную группировку в составе постоянной боевой группы НАТО
- развернуть самолеты США, Италии и Германии, а также вертолетов из США и Британии для патрулирования воздушного пространства
- дислоцировать части американских сил в Европе в Румынию
Напомним, 4 мая натовские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.
Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина не отказалась от вступления в НАТО.