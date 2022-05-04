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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Румунію прибули американські військові: батальйон Stryker і винищувачі F-35

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перекидання військ нато в румунію
Фото: trump-elections | F-35

Румунський лідер Клаус Йоханніс назвав дії США демонстрацією солідарності як союзника та головного стратегічного партнера.

Президент Румунії Клаус Йоганніс направив листа до парламенту, в якому заявив, що в країну прибув батальйон Stryker і загін винищувачів F-35. Про це повідомляє місцеве видання Stiripesurse.ro

Дії США Йоганніс назвав вагомим внеском і демонстрацією солідарності Штатів як союзника, так і головного стратегічного партнера Румунії.

"Ескалація напруженості й масоване посилення російської військової присутності поблизу України та в Чорноморському регіоні впливають на міжнародну безпеку та стабільність, особливо європейську та регіональну безпеку на Чорному морі, яка дозволила б нам зміцнити стійкість Румунії", — йдеться в листі до парламенту.

Через дії Росії та спробу підтвердити статус великої регіональної держави, Вища рада нацоборони вирішила:

  • розгорнути в разі потреби Сили реагування НАТО в країні
  • дислокувати в Чорному морі корабельне угруповання в складі постійної бойової групи НАТО
  • розгорнути літаки США, Італії та Німеччини, а також вертольотів із США та Британії для патрулювання повітряного простору
  • дислокувати частини американських сил у Європі в Румунію

Нагадаємо, 4 травня натовські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна не відмовилася від вступу в НАТО.