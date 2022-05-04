Натовські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем

Іл-20 — це перший радянський літак радіоелектронної розвідки. Він прямував до острова Рюген у Німеччині.

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Німецькі винищувачі Eurofighter підняли в небо для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Про це повідомляє представництво сил Німеччини в НАТО у "Твіттері".

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Двійка Eurofighter була піднята в повітря службою швидкого реагування над Балтійським морем минулих вихідних, 30 квітня.

"Російський Іл-20 Кут-А (літак-розвідник) був перехоплений нашою службою швидкого реагування над Балтійським морем у вихідні дні, при цьому два винищувачі Eurofighter піднялися в повітря з Лааги", — йдеться в публікації.

Літак ВКС РФ перетнув міжнародний повітряний простір і прямував до острова Рюген у Німеччині. Німецькі винищувачі змусили літак ВКС РФ змінити траєкторію.

Іл-20 — це перший радянський військовий літак радіоелектронної розвідки. Його створено на базі пасажирського літака Іл-18. Його почали експлуатувати в 1969 році. На борту літака встановлено фотоапаратуру, РЛС бокового огляду, інфрачервоний сканер, оптичні датчики та систему супутникового зв'язку.

Нагадаємо, вчора в Москві був помічений літак "судного дня" Путіна Іл-80 Maxdome.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків.