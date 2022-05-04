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Военный Фокус

Натовские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем

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перехват самолета вкс рф
Инцидент произошел 30 апреля

Ил-20 — это первый советский самолет радиоэлектронной разведки. Он направлялся к острову Рюген в Германии.

Немецкие истребители Eurofighter были подняты в небо для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20. Об этом сообщает представительство сил Германии в НАТО в Твиттере.

Двойка Eurofighter была поднята в воздух службой быстрого реагирования над Балтийским морем в минувшие выходные, 30 апреля.

"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух из Лааге", — говорится в публикации.

Самолет ВКС РФ пересек международное воздушное пространство и направлялся к острову Рюген в Германии. Немецкие истребители вынудили самолет ВКС РФ изменить траекторию.

Ил-20 — это первый советский военный самолет радиоэлектронной разведки. Он создан на базе пассажирского самолета Ил-18. Его начали эксплуатировать в 1969 году. На борту самолета установлена фотоаппаратура, РЛС бокового обзора, инфракрасный сканер, оптические датчики и система спутниковой связи.

Напомним, вчера в Москве был замечен самолет "судного дня" Путина Ил-80 Maxdome.

Ранее сообщалось, что Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов.