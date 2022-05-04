Натовские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем
Ил-20 — это первый советский самолет радиоэлектронной разведки. Он направлялся к острову Рюген в Германии.
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Немецкие истребители Eurofighter были подняты в небо для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20. Об этом сообщает представительство сил Германии в НАТО в Твиттере.
Двойка Eurofighter была поднята в воздух службой быстрого реагирования над Балтийским морем в минувшие выходные, 30 апреля.
"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух из Лааге", — говорится в публикации.
Самолет ВКС РФ пересек международное воздушное пространство и направлялся к острову Рюген в Германии. Немецкие истребители вынудили самолет ВКС РФ изменить траекторию.
Ил-20 — это первый советский военный самолет радиоэлектронной разведки. Он создан на базе пассажирского самолета Ил-18. Его начали эксплуатировать в 1969 году. На борту самолета установлена фотоаппаратура, РЛС бокового обзора, инфракрасный сканер, оптические датчики и система спутниковой связи.
Напомним, вчера в Москве был замечен самолет "судного дня" Путина Ил-80 Maxdome.
Ранее сообщалось, что Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов.