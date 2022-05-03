Самолет "судного дня" Путина был замечен над Москвой

Ил-80 Maxdome, как ожидается, примет участие в параде на 9 мая, который пройдет на Красной площади

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Спецборт Владимира Путина, также известный, как самолет "судного дня", с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой. Об этом пишет Daily Mail.

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Ил-80 Maxdome, как ожидается, пролетит, сопровождаемый истребителями, во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году.

Гигантский самолет, созданный в 1980-х, в 1985 году совершил свой первый полет. В нем нет иллюминаторов, кроме как в кабине пилотов и в народе он также известен, как "Летающий Кремль".

Его повторное появление является признаком того, что Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу, — считают в западных СМИ.

[ + – ] Самолет Ил-80 на аэродроме Фото: ТАСС

Уже известно, что Ил-80 Maxdome будут сопровождать два МиГ-29, когда он пролетит над собором Василия Блаженного.

Известно, что его должен был заменить более современный Ил-96-400, и ходили слухи, что такой самолет уже строится, но сейчас, как полагают эксперты, он все еще не готов. Его первый полет был назначен на 2023 год. Производством занималось Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО).

[ + – ] Новый российский "самолет судного дня" Фото: ТАСС

В Миноброны РФ уже сообщили, что в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов. "Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 77 самолетами и вертолетами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны", — отметили в оборонном ведомстве.

Воздушную часть парада откроет Ми-26, который является самым большим в мире транспортным вертолетом. Также над Москвой пролетят вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52. После вертолетов пролетит, собственно, "самолет судного дня", который "призван обеспечить связь и управление войсками в условиях конфликтов любой интенсивности".

Также над столицей пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 вместе с самолетом-заправщиком Ил-78. Дополнят авиационную часть парада истребители Су-35С, Су-57, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и новейшие самолеты МиГ-31И.

В завершение шоу штурмовики Су-25 окрасят небо в цвета российского триколора.

Напомним, особенностью Ил-80 Maxdome является возможность его дозаправки в воздухе. Самолет отличает усиленная конструкция крыла и корпуса. Сделано это для уменьшения последствий воздействия на самолет со стороны возможного ядерного взрыва.

Но есть у него и недостатки. Ил-80 слишком тяжел и неподготовленному пилоту поднять его в воздух непросто. Также Ил-80 требует более протяженной взлетной полосы, что уже само по себе исключает возможность его использования на ряде аэродромов. Еще одним недостатком самолета является его моральное устаревание.