Літак "судного дня" Путіна помічений над Москвою

Іл-80 Maxdome, як очікують, візьме участь у параді 9 травня, що проходитиме на Червоній площі

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Спецборт Володимира Путіна, також відомий як літак "судного дня", з борту якого глава держави може управляти РФ у разі ядерної загрози, помічений над Москвою. Про це пише Daily Mail.

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Іл-80 Maxdome, як очікують, пролетить у супроводі винищувачів під час параду на Червоній площі 9 травня. Востаннє це відбувалося у 2010 році.

Гігантський літак, створений у 1980-х, у 1985 році здійснив свій перший політ. У ньому немає ілюмінаторів, крім як у кабіні пілотів і в народі він також відомий як "Летючий Кремль".

Його повторна поява є ознакою того, що Путін хоче надіслати попереджувальний сигнал Заходу, вважають у західних ЗМІ.

[ + – ] Літак Іл-80 на аеродромі Фото: ТАСС

Вже відомо, що Іл-80 Maxdome супроводжуватимуть два МіГ-29, коли він пролетить над собором Василя Блаженного.

Відомо, що його мав замінити сучасніший Іл-96-400, і ходили чутки, що такий літак уже будують, але зараз, як вважають експерти, він все ще не готовий. Його перший політ призначено на 2023 рік. Виробництвом займалося Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАЛТ).

[ + – ] Новий російський "літак судного дня" Фото: ТАСС

У Міноборони РФ вже повідомили, що в параді візьмуть участь 77 літаків та вертольотів. "Авіаційну частину військового параду на Червоній площі представлять 77 літаків та вертольоти — за кількістю років від дня закінчення Великої Вітчизняної війни", — зазначили в оборонному відомстві.

Повітряну частину параду відкриє Мі-26, який є найбільшим у світі транспортним вертольотом. Також над Москвою пролетять гелікоптери Мі-8, Мі-24, Мі-28Н та Ка-52. Після вертольотів пролетить, власне, "літак судного дня", який "покликаний забезпечити зв'язок та управління військами в умовах конфліктів будь-якої інтенсивності".

Також над столицею пролетять дальні бомбардувальники Ту-22М3, стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160 разом із літаком-заправником Іл-78. Доповнять авіаційну частину параду винищувачі Су-35С, Су-57, винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ та новітні літаки МіГ-31І.

На завершення шоу штурмовики Су-25 забарвлять небо кольорами російського триколору.

Особливістю Іл-80 Maxdome є можливість його дозаправлення в повітрі. Літак відрізняє посилена конструкція крила та корпусу. Зроблено це для зменшення наслідків на літак із боку можливого ядерного вибуху.

Але є й недоліки. Іл-80 надто важкий і непідготовленому пілотові підняти його в повітря непросто. Також Іл-80 вимагає протяжнішої злітної смуги, що вже відкидає можливість його використання на ряді аеродромів. Ще одним недоліком літака є його моральне старіння.