Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов, — СМИ
Теперь военные судна РФ из Сирии вынуждены пролетать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов.
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Российские военные самолеты вынуждены менять воздушные маршруты поскольку Азербайджан закрыл свое воздушное пространство. Об этом пишет издание The Azeri Times.
Сообщается, что таким образом Баку намеревается сорвать перевозку военных грузов между РФ и Арменией.
"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. В результате российские военные самолеты, перевозящие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены пролетать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов", говорится в сообщении.
В то же время, несмотря на то, что ни азербайджанское, ни российское правительство не давали официальных заявлений по этому поводу, российские военные самолеты, летающие из Армении в Россию, по-прежнему продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана, отмечают в The Azeri Times
Отметим, что 23 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция временно закрыла свое воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов с пунктами назначения в Сирии. Он также пояснил, что в течение трех месяцем Россия имела соответствующие разрешение от турецкой стороны на использование воздушного пространства, однако по истечении этого срока Москва не внесла дальнейшие необходимые корректировки.
В силу этого, российские военные самолеты, следующие по маршруту из Сирии в Россию вынуждены использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия планирует создать предприятия в Азербайджане, Армении и Грузии, чтобы через них продавать свою продукцию в странах мира, тем самым минимизировать последствия разрушительных экономических санкций.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 марта заявил, что Турция намерена делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее продолжение войны между Украиной и Россией.