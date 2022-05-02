Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов, — СМИ

Теперь военные судна РФ из Сирии вынуждены пролетать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов.

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Российские военные самолеты вынуждены менять воздушные маршруты поскольку Азербайджан закрыл свое воздушное пространство. Об этом пишет издание The Azeri Times.

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Сообщается, что таким образом Баку намеревается сорвать перевозку военных грузов между РФ и Арменией.

"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. В результате российские военные самолеты, перевозящие военные грузы из Армении в Россию, вынуждены пролетать над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов", говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на то, что ни азербайджанское, ни российское правительство не давали официальных заявлений по этому поводу, российские военные самолеты, летающие из Армении в Россию, по-прежнему продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана, отмечают в The Azeri Times

Отметим, что 23 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция временно закрыла свое воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов с пунктами назначения в Сирии. Он также пояснил, что в течение трех месяцем Россия имела соответствующие разрешение от турецкой стороны на использование воздушного пространства, однако по истечении этого срока Москва не внесла дальнейшие необходимые корректировки.

В силу этого, российские военные самолеты, следующие по маршруту из Сирии в Россию вынуждены использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия планирует создать предприятия в Азербайджане, Армении и Грузии, чтобы через них продавать свою продукцию в странах мира, тем самым минимизировать последствия разрушительных экономических санкций.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 марта заявил, что Турция намерена делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее продолжение войны между Украиной и Россией.