В РФ хотят обойти санкции через страны ОДКБ и Кавказа, — разведка

По данным ГУР Минобороны, российские компании создают предприятия в Азербайджане, Армении и Грузии, чтобы через них продавать свою продукцию в странах мира.

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Для минимизации разрушительного эффекта санкций РФ планирует привлечь ряд стран — участники ОДКБ, Грузию, Армению и Азербайджан. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Из-за ввода международных экономических санкций, которые особенно коснулись технологических отраслей, в РФ планируют привлечь третьи страны для обхода санкций. По данным разведки, Москва планирует организовать в странах ОДКБ (аналог НАТО) производство комплектующих к российской военной продукции и товаров двойного назначения. Особенно это касается тех сфер, где требуются западные поставки.

Также отмечается, что подобные действия позволят усилить зависимость стран ОДКБ от Кремля — это также входит в интересы Москвы.

Кроме стран-членов ОДКБ РФ ведет переговоры с Азербайджаном, Арменией и Грузией для реэкспорта российской продукции на мировые рынки. Россия будет продавать свои товары заграницу под видом продукции этих трех стран. По данным ГУР МО, для этого уже создано свыше 200 компаний.

Армения создает в стране выгодные условия для ведения бизнеса российским компаниям, в первую очередь в сфере IT. Указывается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на территорию Армении прибыло около 85 тысяч россиян и 113 IT-компаний. За это время создано тысячу частных предприятий и свыше 250 обществ ограниченной ответственности, которые будут платить налоги в РФ и в Армении.

Российский передовой производитель средств ПВО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения немецких комплектующих. До начала вторжения немецкие комплектующие закупались для ЗРК "Бук", зениток "Тунгуска". После введения санкций их поставка стала невозможной.

Напомним, по данным разведки, РФ использует склады в Приднестровье для контрабанды оружия. А нынешнее обострение ситуации говорит о готовности РФ использовать "ПМР" для обострения ситуации.

Экс-вице-президент "Газпромбанка" заявил, что санкции добьют режим Путина уже в скором времени.