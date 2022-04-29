Россия использует склады в Приднестровье для контрабанды оружия, — ГУР Минобороны

По данным украинской разведки, часть боеприпасов со складов в селе Колбасна используются для учений с участием войск РФ, а вторая часть – для контрабанды.

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После оккупации Приднестровья Россия ежегодно проводит военные учения на территории непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасна. Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

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"Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", — сказал он.

По словам Скибицкого, нынешнее обострение в Приднестровье – явный сигнал о готовности Российской Федерации использовать эту территорию в качестве дополнительного плацдарм для агрессии не только против Украины, но и, возможно, Молдовы.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации", — отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что террористические акты последних дней направлены на принуждение приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск в регионе. Взрывы на объектах Приднестровья будут подаваться, как угроза населению и сигнал руководству Молдовы о том, что нужно отказаться от проевропейской политики.

"Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет, — уверен Скибицкий. — Что касается самих терактов – это характерный почерк ФСБ РФ. По нашим данным, все происходящее на территории Приднестровья находится под ее контролем".

С чего началось обострение в Приднестровье

11 апреля Генштаб ВСУ предупредил о том, что Россия может пойти на провокации в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии против Молдовы.

25 апреля в Тирасполе неизвестные обстреляли из гранатометов здание "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной республики. Рядом со зданием были найдены два брошенных тубуса из-под гранатометов. Группа расследователей InformNapalm со ссылкой на читателя сообщила, что на снимках с места происшествия запечатлены тубусы от РПГ-27 "Таволга". Это оружие состоит на вооружении трех стран — России, Иордании и Габона, также его используют в приднестровской армии.

26 апреля в поселке Маяк взорвали вышки, транслировавшие российское радио. Через местный радиоцентр транслировали программы радиокомпании "Голос России". Радиоцентр способен передавать сигнал в США, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Под вечер 26 апреля президент Молдовы Майя Санду заявила, что внутри региона наблюдается напряженность и заинтересованность дестабилизировать ситуацию.

Утром 27 апреля пресс-центр так называемого "МВД ПМР" сообщил о стрельбе в селе Колбасна, где расположен крупнейший в регионе склад боеприпасов. "Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", — говорится в официальном сообщении приднестровской стороны. "МВД ПМР" также сообщило о выстрелах, произведенных якобы со стороны Украины в сторону села в 8:45 утра.

После этого власти непризнанного Приднестровья объявили военные сборы на территорию республики, для участия в которых привлекают мужчин в возрасте до 55 лет. Жителям обещают зарплату около 170 долларов (280 рублей ПМР). Сборы продлятся 90 дней.

По данным украинской разведки, несмотря на формальную добровольность, есть данные, что призыв будет иметь принудительный характер. При этом сам документ, который находится в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины, датирован еще 21 апреля. Это может означать, что все нынешние события были спланированы заранее.