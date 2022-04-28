"Красный" уровень угрозы, взрывы и военные сборы: что происходит в Приднестровье

Уже несколько дней на территории ПМР происходят взрывы, которые обостряют ситуацию на юго-западе Украины. По данным разведки, все провокации готовились заранее.

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С 25 апреля на территории непризнанного Приднестровья произошло несколько взрывов. Это коррелирует с тем, что в РФ заявили о новых целях войны — захвате южных областей Украины, чтобы был сухопутный коридор от Приднестровья до Ростова. Фокус разбирался, что происходит в "Приднестровской молдавской республике", и чем грозит эта ситуация нашей стране.

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Хронология событий в Приднестровье

25 апреля в здание "Министерства госбезопасности" в Тирасполе выстрелили из гранатометов. Рядом со зданием был обнаружен тубусы от РПГ-27, который состоит на вооружении только 4 стран:

РФ

Иордания

Габон

Приднестровье

Позднее появилось видео выстрелов из гранатомета по зданию. Двое мужчин выходят из машины, стреляют из гранатометов. После чего бросают тубусы от них и уезжают. Власти Приднестровья заявили о том, что все люди на видео — нелегалы, прибывшие из Украины.

В тот же день Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что провокации готовили заранее. В них задействовано российское ФСБ. За три дня до взрыва секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" Вадим Шмаленко обратился к главе Каменского района. В нем указывалось о необходимости подготовить данные о наличии защищенного пункта управления гражданской обороны города. Если таковой нет, то ее нужно будет создать в срочном порядке.

[ + – ] Обращение к главе Каменского района Бычкову

Руководители Приднестровья готовились к проведению инцидента и заранее позаботились о создании защищенного бункера, считают в разведке.

Утром 26 апреля в Приднестровье взорвали две телерадиовышки, транслировавшие российское телевидение. Обошлось без жертв среди сотрудников. Происшествие произошло в поселке Маяк.

[ + – ] Уничтоженные вышки "Маяк"

После этого власти ПМР ввели ряд мер, повышающие градус напряженности в обществе:

отменили ЕГЭ и перевели обучение на дистанционный формат

ввели "красный уровень" террористической опасности

в городах установили блокпосты с избирательным осмотром въезжающих

отменили проведение парада на 9 мая

Как отреагировали на события в Украине, Молдове и РФ?

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило озабоченность взрывами.

"Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями", — заявили в бюро.

[ + – ] Карта приднестровья и взрывов на их территории

Под вечер 26 апреля президент Молдовы Майя Санду заявила, что внутри региона наблюдается напряженность и заинтересованность дестабилизировать ситуацию.

"Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта", — заявила Санду.

Она также добавила, что у Молдовы нет планов по блокаде Приднестровья. Вместо этого Высший совет безопасности Молдовы принял ряд мер: повысить патрулирование территорий на границе и внутри страны, повысить уровень готовности учреждений, ответственных за общественный порядок и безопасность., а также усилить охрану объектов критической инфраструктуры.

В ОП заявили, что РФ намекает Молдове, что нужно "ждать гостей".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на события на оккупированной части Молдовы.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в ПМР и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", – написал Подоляк.

РФ внимательно следит за развитием событий

В России на события в регионе отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких контактов с Маей Санду и Путиным из-за обострения ситуации не ожидается.

"Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, новости, которые оттуда поступают, вызывают озабоченность", — сказал Песков.

Что происходит в Приднестровье сейчас?

Власти непризнанного Приднестровья объявили военные сборы на территорию республики, для участия в которых привлекают мужчин в возрасте до 55 лет. Жителям обещают зарплату около 170 долларов (280 рублей ПМР). Сборы продлятся 90 дней.

По данным украинской разведки, несмотря на формальную добровольность, есть данные, что призыв будет иметь принудительный характер. При этом сам документ, который находится в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины, датирован еще 21 апреля. Это может означать, что все нынешние события были спланированы заранее.

"Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР", — подытожили разведчики.

По данным Defense Express, Россия активно готовит атаку со стороны Приднестровья. Ведется подготовка и накопления сил для атаки Одессы. В частности, ведется подготовка и в оккупированном Крыму. Ведется подготовка самолетов и вертолетов для авиапереброски личного состава 126-й и 810-й бригад морпехов РФ.

В Тирасполе готовят взлетно-посадочную полосу для принятия российских самолетов и вертолетов.

[ + – ] Тираспольская взлетно-посадочная полоса

Однако в издании отмечают, что переброска воздушным способом солдат РФ — крайне рискованное мероприятие. В первую очередь из-за того, что маршрут проходит через украинскую территорию и системы ПВО. А от взлетно-посадочной полосы до Украины — 10 км — радиус действия обычных артиллерийских систем. Поэтому полоса может стать целью для ВСУ.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, украинские военные могли бы решить вопрос с Приднестровьем, но для этого нужно одобрение Молдовы. Вместе с тем РФ не может перебросить войска на оккупированные территории.