Хотят втянуть в конфликт. Президент Молдовы высказалась о взрывах в Приднестровье (видео)

Во время выступления Майя Санду заявила, что внутри региона наблюдается напряженность и заинтересованность дестабилизировать ситуацию. При этом лидеров общественного мнения и политиков президент призвала избегать провокационных заявлений.

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Кишинев располагает информацией о взрыве на тираспольском аэродроме, причины взрыва неизвестны, сообщила президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности, передает молдавское издание NewsMaker. Глава государства обеспокоена обострением обстановки в регионе и заявляет, что власти осуждают попытки втянуть страну в войну.

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"Наш анализ говорит, что есть напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы, — сказала Санду на брифинге. — Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта".

Майя Санду подчеркнула, что у Кишинева нет никаких планов блокады Приднестровья. При этом она попросила граждан сохранять спокойствие, а лидеров общественного мнения и политиков призвала избегать провокационных заявлений.

После сегодняшнего заседания Высший совет безопасности Молдовы порекомендовал госучреждениям принять ряд мер:

повысить интенсивность проверок передвижений вблизи Зоны безопасности [так называют зону, где в начале 90-х велись боевые действия между Молдовой и сепаратистами];

повысить интенсивность патрулирования на границе и внутри страны;

повысить уровень охраны объектов критической инфраструктуры;

повысить уровень готовности учреждений, ответственных за общественный порядок и безопасность.

Почему заговорили об угрозе со стороны Приднестровья

Генштаб ВСУ еще 11 апреля предупреждал о вероятности провокаций ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить украинских военных в нападении на Молдову.

25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской республики" Тирасполе прозвучала серия взрывов в зданиях "Министерства госбезопасности" и филиала ФСБ. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что акцию спланировали и подготовили российские спецслужбы.

В разведке утверждают, что еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации" Вадим Шмаленко обратился к главе Каменского района Бычкову.

В документе указывалась срочная подготовка ведомостей о наличии и месте расположения "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием наименования объекта, адреса и типа сооружения. Если такового не найдется, то его нужно было в срочном порядке создать. Исходя из этого ГУР МО пришло к выводу, что руководители Приднестровья готовились к проведению инцидента и заранее позаботились о создании защищенного бункера.

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья взорвали две вышки связи, транслировавшие российское радио. Российский военкор-пропагандист Семен Пегов, работающий на владельца LifeNews Арама Габрелянова со ссылкой на источники в Тирасполе заявил о якобы "ударе по военному аэродрому Приднестровья минами НАТО".

По сведениям российских журналистов, в населенном пункте Маяк находится один из крупнейших в Европе радиотелецентров. Он принадлежал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", через него транслировали программы радиокомпании "Голос России". Радиоцентр способен передавать сигнал в США, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

В связи с последними происшествиями на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" президент Молдовы Майя Санду 26 апреля созвала Высший совет безопасности.

Что предшествовало обострению в Приднестровье

Ранее Фокус писал, что российское военное командование намерено в рамках второго этапа войны в Украине полностью захватить территорию Донбасского региона и пробить сухопутный коридор в Крым. 22 апреля заместитель командующего Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что вторая фаза "спецоперации", как в России называют российско-украинскую войну, началась 20 апреля.

"Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", — заявил он. Контроль юга Украины предоставит российской армии выход к Приднестровью, где, по словам Миннекаева, наблюдается "притеснение русскоязычного населения".

Очевидно, российская армия на втором этапе войны попытается захватить Одессу. Граница оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы проходит по Одесской области.