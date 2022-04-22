ВС РФ попытаются захватить Одессу: в РФ рассказали о планах на второй этап войны

Контроль юга Украины предоставит ВС РФ выход к Приднестровью, где, по словам генерал-майора Рустама Миннекаева, наблюдается "притеснение русскоязычного населения".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российское военное командование намерено в рамках второго этапа войны в Украине полностью захватить территорию Донбасского региона и пробить сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя командующего Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В пятницу, 22 апреля, выступая на годовом собрании Союза предприятий российского ВПК в Свердловской области Миннекаев заявил, что вторая фаза спецоперации началась два дня назад. Сейчас одна из главных задач, которые стоят перед ВС РФ, — установление полного контроля над Донбассом и южной частью Украины.

"Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", — заявил он.

Контроль юга Украины предоставит российской армии выход к Приднестровью, где, по словам Миннекаева, наблюдается "притеснение русскоязычного населения".

Очевидно, российская армия на втором этапе войны попытается захватить Одессу. Граница оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы проходит по Одесской области.

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, — отметил российский военный. — Вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию".

"ВС РФ приспособились к тактике ВСУ"

Российский военный отметил, что армия РФ уже приспособилась к тактике, которую украинские подразделения использовали в первые дни войны. Миннекаев опровергает сообщения в прессе о провале россиян.

"Сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так", — заявил военный.

По его словам, на первом этапе войны тактика украинских подразделений сводилась к ликвидации отдельных российских групп, которые вырывались вперед и попадали засады. Отсюда и потери. Однако теперь ВС РФ к этому уже приспособились и используют другую тактику.

Российский военный также настаивает на том, что армия РФ превосходит украинскую в техническом отношении — на суше, в воздухе и на море.

Напомним, что крылатые ракеты ВКС РФ комплектуются 80-летней электроникой. По данным ГУР Минобороны Украины, в современных модификациях российской ракеты Х-55 по-прежнему используется советская электроника. Поэтому основная масса снарядов не достигает своих целей.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Энергодаре российская армия собирает паспортные данные местных жителей. Российские военные обещают горожанам по 10 тыс. рублей. Однако личные данные могут использоваться во время псевдореферендума.