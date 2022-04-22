Российские крылатые ракеты комплектуются 80-летней электроникой, - разведка

Все современные модификации ракеты Х-55 продолжают использовать советскую электронику. Из-за этого большая часть боеприпасов не попали по целям, сообщает ГУР Минобороны.

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Российские крылатые ракеты оснащаются электроникой, которая была разработана в 1960-х годах прошлого века. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Украинские эксперты проанализировали системы наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55 и их современные модификации Х-555 и Х-101. Все они используют блоки наведения из 1960-1970-х годов. Они выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями СССР.

[ + – ] Электроника российских ракет

Навигационная система также не нова. Ракеты оснащают системой "ПГИ-2М" 1977 года разработки. Их устанавливали на истребители Су-27 и МиГ-29 в советское время.

Также по данным разведчиков, большинство ракет Х-101, которые были выпущены на территорию Украины, так и не поразили намеченные цели.

Х-101- это крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная в РФ. Ракету разрабатывали и производили с 1995 по 2013 годы силами КБ "Радуга". Дальность стрельбы, по разным данным, составляет от 3000 до 5500 км.

Напомним, вчера ВС РФ ударили ракетами по Запорожью. В результате у эвакуационного поезда "Запорожье-Львов" выбило окна.