В Запорожье во время ракетного обстрела выбило окна поезда "Запорожье-Львов" (фото)

В "Укрзализныце" рассказали, что окна поезда заменят в Кривом Роге. А причиной сложившейся ситуации назвали взрывные волны, которые могут наносить ущерб несмотря на то, что диспетчеры ведут поезда по безопасным маршрутам.

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В четверг, 21 апреля, в результате ракетного удара по Запорожью взрывной волной и осколками были выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 "Запорожье-Львов". Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

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По данным пресс-службы железнодорожного перевозчика, никто не пострадал. Представители компании пообещали заменить окна по приезде на станцию Кривого Рога.

Судя по всему, под сегодняшний ракетный удар российских войск попал район железнодорожного вокзала.

Также пассажирам напомнили, что не стоит снимать из окон поезда, а во время сигнала тревоги, через которые проходит маршрут, следует закрыть окна и отойти от окон.

"Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести ущерб", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что представители властей Львова и области сообщили о 7 погибших в результате ракетного удара "с Каспийского направления". Сообщается, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Напомним, что российские войска нанесли ракетный удар по железной дороге и инфраструктурным объектам в Днепропетровской области.