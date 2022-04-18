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Военный Фокус Российско-украинская война

По Днепропетровской области ударили ракетами

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ракетный удар, Днепропетровская область, Валентин Резниченко, железная дорога
Крылатая ракета

Утром 18 апреля россияне обстреляли ракетами Днепропетровскую область. Удар пришелся по объектам инфраструктуры и железной дороги.

Ракетный удар, который произошел утром 18 апреля, пришелся по инфраструктурным объектам Днепропетровской области, пострадали два человека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект, — отметил Резниченко. — В Павлоградском районе людей не зацепило, но разрушило железнодорожную инфраструктуру".

По словам главы ОВА, 60% выпущенных россиянами ракет были сбиты ПВО. "Мы нелегкая добыча", — подчеркнул он.

Как сообщалось, утром 18 апреля россияне также пять раз ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Львова. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, отметил глава "Укрзализныци" Александр Камышев.

Как писал Фокус, россияне регулярно обстреливают ракетами Днепропетровскую область. Днем 10 апреля российские войска практически разрушили аэропорт областного центра. В этот же день в Звонецком попали в инфраструктурный объект.

В ночь с 5 на 6 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по нефтебазе с горючим в Новомосковске, а также повредили завод в Синельниковском районе. В результате обстрела склад с топливом был уничтожен.

Также Фокус писал о том, что мэр Днепра Борис Филатов призвал женщин, детей и пожилых людей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.