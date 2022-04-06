В результате обстрела была уничтожена нефтебаза с горючем в Новомосковске, а также поврежден завод в Синельниковском районе.

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В ночь с 5 на 6 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Об этом проинформировал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

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По его словам, минувшая ночь была сложной и неспокойной, а ракетные удары оккупантами были нанесены по стратегическим объектам — снаряды попали в нефтебазу и в один из заводов на территории региона.

Как отмечает Резниченко, в результате обстрела склад с топливом был уничтожен.

"На заводе спасатели до сих пор укротят пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", — продолжил глава Днепропетровской ОГА и добавил, что информация о жертвах и пострадавших на данный момент уточняется.

Других подробностей ракетного удара по области Валентин Резниченко не обнародовал.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил подробности ночных обстрелов. По его словам, один из ракетных ударов ВС РФ пришелся по нефтебазе в Новомосковске, где спасатели ГСЧС ликвидируют масштабный пожар.

"Еще одна ракета попала в завод в Синельниковском районе. К счастью, погибших или пострадавших в результате обстрелов нет. Враг коварно и цинично бьет по гражданским объектам. Туда, где нет военных", — добавил Лукашук в своем Facebook.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области

Ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что оккупанты могут осуществить наступление с территории непризнанного Приднестровья. По данным военного командования, аэродром в Тирасполе сейчас готовят для приема авиации ВКС РФ.

Также сообщалось, что войска России нанесли ракетный удар по Тернопольской области. Обломки сбитой ракеты повредили емкости с аммиаком под областным центром, из-за чего местных жителей призвали временно не пить воду из колодцев.