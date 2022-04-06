ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области
В результате обстрела была уничтожена нефтебаза с горючем в Новомосковске, а также поврежден завод в Синельниковском районе.
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В ночь с 5 на 6 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Об этом проинформировал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.
По его словам, минувшая ночь была сложной и неспокойной, а ракетные удары оккупантами были нанесены по стратегическим объектам — снаряды попали в нефтебазу и в один из заводов на территории региона.
Как отмечает Резниченко, в результате обстрела склад с топливом был уничтожен.
"На заводе спасатели до сих пор укротят пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", — продолжил глава Днепропетровской ОГА и добавил, что информация о жертвах и пострадавших на данный момент уточняется.
Других подробностей ракетного удара по области Валентин Резниченко не обнародовал.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил подробности ночных обстрелов. По его словам, один из ракетных ударов ВС РФ пришелся по нефтебазе в Новомосковске, где спасатели ГСЧС ликвидируют масштабный пожар.
"Еще одна ракета попала в завод в Синельниковском районе. К счастью, погибших или пострадавших в результате обстрелов нет. Враг коварно и цинично бьет по гражданским объектам. Туда, где нет военных", — добавил Лукашук в своем Facebook.
Ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что оккупанты могут осуществить наступление с территории непризнанного Приднестровья. По данным военного командования, аэродром в Тирасполе сейчас готовят для приема авиации ВКС РФ.
Также сообщалось, что войска России нанесли ракетный удар по Тернопольской области. Обломки сбитой ракеты повредили емкости с аммиаком под областным центром, из-за чего местных жителей призвали временно не пить воду из колодцев.