Внаслідок обстрілу знищено нафтобазу з пальним у Новомосковську, а також пошкоджено завод у Синельниківському районі.

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У ніч із 5 на 6 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

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За його словами, минула ніч була складною та неспокійною, а ракетні удари окупанти завдали по стратегічних об'єктах — снаряди влучили в нафтобазу та один із заводів на території регіону.

Як зазначає Резніченко, внаслідок обстрілу склад із паливом знищено.

"На заводі рятувальники досі приборкують полум'я. Там сильна пожежа. Горить пальне", — продовжив голова Дніпропетровської ОДА і додав, що інформацію про жертви та постраждалих наразі уточнюють.

Інших подробиць про ракетний удар по області Валентин Резніченко не оприлюднив.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив подробиці нічного обстрілу. За його словами, один із ракетних ударів ЗС РФ припав по нафтобазі в Новомосковську, де рятувальники ДСНС ліквідують масштабну пожежу.

"Ще одна ракета влучила в завод у Синельниківському районі. На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог підступно та цинічно б'є по цивільних об'єктах. Туди, де немає військових", — додав Лукашук у своєму Facebook.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області

Раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що окупанти можуть здійснити наступ із території невизнаного Придністров'я. За даними військового командування, аеродром у Тирасполі зараз готують для прийому авіації ВКС РФ.

Також повідомляли, що війська Росії завдали ракетного удару по Тернопільській області. Уламки збитої ракети пошкодили місткості з аміаком під обласним центром, через що місцевих жителів закликали тимчасово не пити воду з колодязів.