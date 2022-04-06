RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області

1119
Новомосковськ обстріл сьогодні нафтобаза пожежа ракетний удар окупанти ЗС РФ
ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області

Внаслідок обстрілу знищено нафтобазу з пальним у Новомосковську, а також пошкоджено завод у Синельниківському районі.

У ніч із 5 на 6 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, минула ніч була складною та неспокійною, а ракетні удари окупанти завдали по стратегічних об'єктах — снаряди влучили в нафтобазу та один із заводів на території регіону.

Як зазначає Резніченко, внаслідок обстрілу склад із паливом знищено.

"На заводі рятувальники досі приборкують полум'я. Там сильна пожежа. Горить пальне", — продовжив голова Дніпропетровської ОДА і додав, що інформацію про жертви та постраждалих наразі уточнюють.

Інших подробиць про ракетний удар по області Валентин Резніченко не оприлюднив.

Обстріл Новомосковськ окупанти ракетний удар Дніпропетровська область нафтобаза Резніченко
ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив подробиці нічного обстрілу. За його словами, один із ракетних ударів ЗС РФ припав по нафтобазі в Новомосковську, де рятувальники ДСНС ліквідують масштабну пожежу.

"Ще одна ракета влучила в завод у Синельниківському районі. На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог підступно та цинічно б'є по цивільних об'єктах. Туди, де немає військових", — додав Лукашук у своєму Facebook.

Обстріл Новомосковськ окупанти ракетний удар Дніпропетровська область нафтобаза Резніченко
ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області

Раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що окупанти можуть здійснити наступ із території невизнаного Придністров'я. За даними військового командування, аеродром у Тирасполі зараз готують для прийому авіації ВКС РФ.

Також повідомляли, що війська Росії завдали ракетного удару по Тернопільській області. Уламки збитої ракети пошкодили місткості з аміаком під обласним центром, через що місцевих жителів закликали тимчасово не пити воду з колодязів.