По Дніпропетровській області вдарили ракетами

Зранку 18 квітня росіяни обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Удар припав по об'єктах інфраструктури та залізниці.

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Ракетний удар, який стався вранці 18 квітня, припав по інфраструктурних об'єктах Дніпропетровської області, постраждали двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, — зазначив Резніченко. — У Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру".

За словами голови ОВА, 60% випущених росіянами ракет було збито ППО. "Ми нелегка здобич…" — наголосив він.

Як повідомлялося, вранці 18 квітня росіяни також п'ять разів ударили ракетами по цивільній інфраструктурі Львова. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об'єктами, пасажири та працівники залізниці не постраждали, зазначив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишев.

Як писав Фокус, росіяни регулярно обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. Вдень 10 квітня російські війська практично зруйнували аеропорт обласного центру. Цього ж дня у Звонецькому влучили в інфраструктурний об'єкт.

У ніч із 5 на 6 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по нафтобазі з пальним у Новомосковську, а також пошкодили завод у Синельниківському районі. Унаслідок обстрілу склад із паливом було знищено.

Також Фокус писав про те, що мер Дніпра Борис Філатов закликав жінок, дітей і літніх людей евакуюватися до безпечніших регіонів України.