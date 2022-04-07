"Квітень буде гарячим": мер Дніпра закликав мешканців залишити місто (відео)

Борис Філатов розповів, що в Дніпро почали повертатися люди цілими сім'ями, проте найближчим часом не варто повертатися до міста.

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Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував жінкам, дітям, людям похилого віку залишити місто. Він також закликав не повертатися у Дніпро тим людям, які покинули його після війни. За його словами, на Донбасі поступово починається ескалація, тож квітень буде "гарячий". Про це міський голова повідомив на брифінгу.

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Борис Філатов також попросив поїхати тих, хто не задіяний на промислових підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури. Міський голова також зазначив, що до Дніпра почали повертатися люди цілими сім'ями, проте попросив також цього не робити найближчим часом. Крім того, він розповів, що до Дніпропетровської області приїжджають багато мешканців Донбасу на евакуаційних потягах. Філатов попросив їх не затримуватись, а їхати у західні регіони України.

"Багато людей зараз рухаються через наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущено прямий евакуаційний потяг із Покровська. Проте велика кількість людей їдуть приватним транспортом та автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, у бік Західної України, де в будь-якому разі безпечно", — сказав він.

За його словами, у Дніпрі у штатному режимі працюють лікарні та комунальні підприємства. У місті також є запас ліків на місяць, а ще очікується медичне обладнання з Ізраїлю.

Нагадаємо, 7 квітня "Укрзалізниця" додала десятки рейсів на евакуаційні потяги, а з 3 міст Донецької області через масовий виїзд людей. Потяги відправляються на захід України, насамперед вільні місця пропонуватимуть для жінок і дітей.

Раніше, 6 квітня Міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Донбасу терміново виїжджати з регіону. Це пов'язано з тим, що незабаром ситуація у містах Донецької і Луганської області погіршуватиметься, а російські військові стрілятимуть у мирних жителів.