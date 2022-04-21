У Запоріжжі під час ракетного обстрілу вибило вікна потяга "Запоріжжя-Львів" (фото)

Вікна у потязі замінять у Кривому Розі. Також у компанії додали, що диспетчери ведуть потяги безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі все ж таки можуть завдавати шкоди.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У четвер, 21 квітня, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю вибуховою хвилею та осколками було вибито вікна у чотирьох вагонах потягу №119/120 "Запоріжжя-Львів". Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними пресслужби залізничного перевізника, ніхто не постраждав. Представники компанії пообіцяли замінити вікна після приїзду на станцію Кривого Рогу.

Зважаючи на все, під сьогоднішній ракетний удар російських військ потрапив район залізничного вокзалу.

Також пасажирам нагадали, що не варто знімати з вікон потяга, а під час сигналу тривоги, якими проходить маршрут, варто закрити вікна та відійти від вікон.

"Наші диспетчери уважно стежать за обставинами і ведуть потяги безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що представники влади Львова й області повідомили про 7 загиблих внаслідок ракетного удару "з Каспійського напрямку". Повідомляється, що кількість жертв і постраждалих може зрости.

Нагадаємо, що російські війська завдали ракетного удару по залізниці та інфраструктурних об'єктах у Дніпропетровській області.