У Львові розповіли про кількість жертв і цілі ракетного удару росіян (відео)

Керівники Львова та Львівської області повідомили про 7 загиблих та 11 поранених унаслідок ракетного удару, завданого по місту росіянами 18 квітня "з Каспійського напрямку". Проте рятувальники продовжують розбирати завали, тож кількість жертв може збільшитись.

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Вранці 18 квітня у Львові зафіксували чотири влучання російських ракет по різних об'єктах. Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький.

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"За попередніми даними, три влучання у складські приміщення, які наразі не використовувалися військовими, а також одне влучання в станцію техобслуговування автомобілів, — сказав він. — Сім людей загинуло, 11 травмовано, четверо з них — на станції техобслуговування".

Наразі розбирають завали на місці зруйнованих об'єктів, тому, можливо, жертв буде більше.

Козицький назвав удар по СТО — абсолютно цивільному об'єкту — варварським.

"Вранці люди прийшли на роботу… На жаль, така трагедія. Хоча, можливо, це цілеспрямований удар по цивільних об'єктах. Вони не мають нічого святого, — сказав він. — Один із травмованих — дитина, її стан не тяжкий".

За словами глави ОВА, попередні дані говорять про те, що ракети випустили з літаків "із Каспійського напрямку". Також він зазначив, що після удару у Львові знову лунали сирени. Причиною став черговий пуск ракет із боку Чорного моря, проте вони не долетіли до міста.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на СТО знищено 40 машин.

"Серед 11 поранених двоє перебувають у дуже важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе, — запевнив він. — Поза об'єктами, куди потрапили ракети, є пошкодження серед інших об'єктів цивільної інфраструктури. У восьми будинках повилітали вікна, також вибило вікна в одній зі шкіл".

Садовий сказав, що в Україні наразі немає безпечних місць, усі жителі країни перебувають у рівних умовах. "Тому ще раз наголошую: коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття, це врятує ваші життя, — порадив мер. — Так виглядає, що ворог починає звіріти, і ударів по цивільних об'єктах буде більше. Ми це бачимо по наших містах на сході нашої держави".

Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Удар припав по об'єктах інфраструктури та залізниці.

"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, — зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. — У Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру".