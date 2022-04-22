Російські крилаті ракети комплектують 80-річною електронікою, — розвідка

Усі сучасні модифікації ракети Х-55 продовжують використовувати радянську електроніку. Через це більшість боєприпасів не потрапили за цілями, повідомляє ГУР Міноборони.

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Російські крилаті ракети оснащують електронікою, розробленою в 1960-х роках минулого століття. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Українські експерти проаналізували системи наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55 та їхні сучасні модифікації Х-555 та Х-101. Усі вони використовують блоки наведення із 1960-1970-х років. Їх випускав "Воронезький завод радіодеталей", Мінський завод "Інтеграл" та інші підприємства СРСР.

[ + – ] Електроніка російських ракет

Навігаційна система також не нова. Ракети оснащують системою "ПГІ-2М" 1977 року розробки. Їх встановлювали на винищувачі Су-27 та МіГ-29 за радянських часів.

Також, за даними розвідників, більшість ракет Х-101, випущених по територію України, так і не вразили намічені цілі.

Х-101 — це крилата ракета класу "повітря-земля", розроблена у РФ. Ракету розробляли та виробляли з 1995 по 2013 роки сили КБ "Райдуга". Дальність стрільби, за різними даними, становить від 3000 до 5500 км.

Нагадаємо, вчора ЗС РФ вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки біля евакуаційного потяга "Запоріжжя-Львів" вибило вікна.