ЗС РФ спробують захопити Одесу: у РФ розповіли про плани на другий етап війни

Контроль півдня України надасть ЗС РФ вихід до Придністров'я, де, за словами генерал-майора Рустама Міннекаєва, спостерігають "пригноблення російськомовного населення".

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Російське військове командування має на меті в межах другого етапу війни в Україні повністю захопити територію Донбаського регіону та пробити сухопутний коридор до Криму. Про це повідомляє "ТАРС" із посиланням на заяву заступника командувача Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.

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У п'ятницю, 22 квітня, виступаючи на річних зборах Спілки підприємств російського ВПК у Свердловській області Міннекаєв заявив, що друга фаза спецоперації розпочалася два дні тому. Наразі одне з головних завдань, які стоять перед ЗС РФ, — встановлення повного контролю над Донбасом та південною частиною України.

"Це дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", — заявив він.

Контроль півдня України надасть російській армії вихід до Придністров'я, де, за словами Міннекаєва, спостерігають пригноблення російськомовного населення.

Очевидно, що російська армія на другому етапі війни спробує захопити Одесу. Кордон окупованого РФ Придністровського регіону Молдови проходить по Одеській області.

"З огляду на все, ми зараз воюємо з усім світом, як було у Велику Вітчизняну війну, — зазначив російський військовий. — Уся Європа, весь світ проти нас був. І зараз те саме, вони ніколи не любили Росію".

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Енергодарі російська армія збирає паспортні дані місцевих мешканців. Російські військові обіцяють городянам по 10 тис. рублів. Однак особисті дані можуть використовувати під час псевдореферендуму.