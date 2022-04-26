Бажають втягнути в конфлікт. Президентка Молдови висловилася про вибухи у Придністров'ї (відео)

Під час виступу Мая Санду заявила, що всередині регіону спостерігають напруженість та зацікавленість дестабілізувати ситуацію. Водночас лідерів громадської думки та політиків президентка закликала уникати провокаційних заяв.

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Кишинів має інформацію про вибух на тираспольському аеродромі, причини вибуху невідомі, повідомила президентка Молдови Мая Санду за підсумками засідання Вищої ради безпеки, передає молдавське видання NewsMaker. Глава держави стурбована загостренням ситуації в регіоні й заявляє, що влада засуджує спроби втягнути країну у війну.

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"Наш аналіз каже, що є напруженість між різними силами всередині Придністров'я, зацікавленими в дестабілізації ситуації. Це робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови, — сказала Санду на брифінгу. — Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному розв'язанні придністровського конфлікту".

Мая Санду наголосила, що Кишинів не має жодних планів блокади Придністров'я. Водночас вона попросила громадян зберігати спокій, а лідерів громадської думки та політиків закликала уникати провокаційних заяв.

Після сьогоднішнього засідання Вища рада безпеки Молдови порекомендувала держустановам вжити низку заходів:

підвищити інтенсивність перевірок пересувань поблизу Зони безпеки [так називають зону, де на початку 90-х тривали бойові дії між Молдовою та сепаратистами];

підвищити інтенсивність патрулювання на кордоні та всередині країни;

підвищити рівень охорони об'єктів критичної інфраструктури;

підвищити рівень готовності установ, відповідальних за громадський порядок та безпеку.

Чому заговорили про загрозу з боку Придністров'я

Генштаб ЗСУ ще 11 квітня попереджав про ймовірність провокацій ЗС РФ у Придністров'ї, щоб звинуватити українських військових у нападі на Молдову.

25 квітня в столиці невизнаної "Придністровської республіки" Тирасполі пролунала серія вибухів у будівлях "Міністерства держбезпеки" та філії ФСБ. Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що акцію спланували та підготували російські спецслужби.

У розвідці стверджують, що ще 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" Вадим Шмаленко звернувся до голови Кам'янського району Бичкова.

У документі зазначалася термінова підготовка відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". Із зазначенням найменування об'єкта, адреси та типу споруди. Якщо такого не знайдеться, його потрібно терміново створити. Виходячи з цього ГУР МО дійшло висновку, що керівники Придністров'я готувалися до проведення інциденту та завчасно подбали про створення захищеного бункера.

Вранці, 26 квітня, в селищі Маяк Григоріопольського району Придністров'я підірвали дві вежі зв'язку, що транслювали російське радіо. Російський воєнкор-пропагандист Семен Пегов, який працює на власника LifeNews Арама Габрелянова з посиланням на джерела в Тирасполі, заявив про нібито "удар по військовому аеродрому Придністров'я мінами НАТО".

За даними російських журналістів, у населеному пункті Маяк знаходиться один із найбільших у Європі радіотелецентрів. Він належав "Російській телевізійній та радіомовній мережі", через нього транслювали програми радіокомпанії "Голос Росії". Радіоцентр здатний передавати сигнал у США, Латинську Америку та на Близький Схід.

Через останні події на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" президентка Молдови Мая Санду 26 квітня скликала Вищу раду безпеки.

Що передувало загостренню у Придністров'ї

Раніше Фокус писав, що російське військове командування має на меті в межах другого етапу війни в Україні повністю захопити територію Донбаського регіону та пробити сухопутний коридор до Криму. 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв заявив, що друга фаза "спецоперації", як у Росії називають російсько-українську війну, розпочалася 20 квітня.

"Це дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", — заявив він. Контроль півдня України надасть російській армії вихід до Придністров'я, де, за словами Міннекаєва, спостерігають "пригноблення російськомовного населення".

Очевидно, що російська армія на другому етапі війни спробує захопити Одесу. Кордон окупованого РФ Придністровського регіону Молдови проходить по Одеській області.