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"Червоний" рівень загрози, вибухи та військові збори: що відбувається в Придністров'ї

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Уже кілька днів на території ПМР трапляються вибухи, які загострюють ситуацію на південному заході України. За даними розвідки, всі провокації готувалися наперед.

Із 25 квітня на території невизнаного Придністров'я сталося кілька вибухів. Це корелює з тим, що в РФ заявили про нові цілі війни — захоплення південних областей України, щоб був сухопутний коридор від Придністров'я до Ростова. Фокус розбирався, що відбувається в "Придністровській молдавській республіці", і чим загрожує ця ситуація нашій країні.

Хронологія подій у Придністров'ї

25 квітня в будівлю "Міністерства держбезпеки" в Тирасполі вистрілили з гранатометів. Поряд із будівлею було виявлено тубуси від РПГ-27, який перебуває на озброєнні лише 4 країн:

  • РФ
  • Йорданія
  • Габон
  • Придністров'я

Пізніше з'явилося відео пострілів із гранатомета по будівлі. Двоє чоловіків виходять із машини, стріляють із гранатометів. Після чого кидають тубуси від них і їдуть. Влада Придністров'я заявила про те, що всі люди на відео — нелегали, які прибули з України.

У той же день Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що провокації готували заздалегідь. У них задіяна російська ФСБ. За три дні до вибуху секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" Вадим Шмаленко звернувся до голови Кам'янського району. У ньому вказувалося необхідність підготувати дані про наявність захищеного пункту управління цивільної оборони міста. Якщо такої немає, її потрібно буде створити в терміновому порядку.

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Звернення до голови Кам'янського району Бичкова

Керівники Придністров'я готувалися до проведення інциденту та заздалегідь подбали про створення захищеного бункера, вважають у розвідці.

Уранці 26 квітня в Придністров'ї підірвали дві телерадіовишки, які транслювали російське телебачення. Обійшлося без жертв серед працівників. Пригода сталася в селищі Маяк.

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Знищені вежі "Маяк"

Після цього влада ПМР ввела низку заходів, що підвищують градус напруженості в суспільстві:

  • скасували ЄДІ та перевели навчання на дистанційний формат;
  • запровадили "червоний рівень" терористичної небезпеки;
  • у містах встановили блокпости з вибірковим оглядом тих, хто в'їжджає;
  • скасували проведення параду на 9 травня.

Як відреагували на події в Україні, Молдові та РФ?

Бюро реінтеграції при уряді Молдови висловило занепокоєння вибухами.

"Метою сьогоднішнього інциденту є створення приводів для загострення ситуації з безпекою в Придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою", — заявили в бюро.

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Карта Придністров'я та вибухів на цій території

Надвечір 26 квітня президентка Молдови Майя Санду заявила, що всередині регіону спостерігається напруженість і зацікавленість дестабілізувати ситуацію.

"Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту", — заявила Санду.

Вона також додала, що Молдова не має планів щодо блокади Придністров'я. Натомість Вища рада безпеки Молдови вжила низку заходів: підвищити патрулювання територій на кордоні та всередині країни, підвищити рівень готовності установ, відповідальних за громадський порядок і безпеку, а також посилити охорону об'єктів критичної інфраструктури.

В ОП заявили, що РФ натякає Молдові, що потрібно "чекати на гостей"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на події на окупованій частині Молдови.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в ПМР і натякає Молдові, щоб чекала на "гостей". Погана новина: якщо Україна не вистоє, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Однак мають працювати, як одна команда", — написав Подоляк.

РФ уважно стежить за розвитком подій

У Росії на події в регіоні відреагував речник президента Дмитро Пєсков. Він заявив, що жодних контактів із Майєю Санду та Путіним через загострення ситуації не очікується.

"Єдине, що я можу сказати, що ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Безумовно, новини, які звідти надходять, викликають занепокоєння", — сказав Пєсков.

Що відбувається в Придністров'ї зараз?

Влада невизнаного Придністров'я оголосила військові збори на територію республіки, для участі в яких залучають чоловіків віком до 55 років. Жителям обіцяють зарплатню близько 170 доларів (280 рублів ПМР). Збори триватимуть 90 днів.

За даними української розвідки, незважаючи на формальну добровільність, є дані, що призов матиме примусовий характер. При цьому сам документ, який перебуває в розпорядженні Головного управління розвідки Міноборони України, датований ще 21 квітня. Це може означати, що всі нинішні події були сплановані наперед.

"Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР"", — підсумували розвідники.

За даними Defense Express, Росія активно готує атаку з боку Придністров'я. Ведеться підготовка та накопичення сил для атаки Одеси. Зокрема ведеться підготовка і в окупованому Криму. Ведеться підготовка літаків і вертольотів для авіаперекидання особового складу 126-ї та 810-ї бригад морпіхів РФ.

У Тирасполі готують злітно-посадкову смугу для прийняття російських літаків і гелікоптерів.

Рф готує атаку на одесу
Тираспільська злітно-посадкова смуга

Однак у виданні зазначають, що перекидання повітряним способом солдатів РФ — украй ризикований захід. Насамперед через те, що маршрут проходить через українську територію та системи ППО. А від злітно-посадкової смуги до України — 10 км — радіус дії звичайних артилерійських систем. Тому смуга може стати метою для ЗСУ.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, українські військові могли б вирішити питання з Придністров'ям, але для цього потрібне схвалення Молдови. Водночас РФ не може перекинути війська на окуповані території.

Арестович про неможливість перекидання військ РФ у Придністров'я