"Червоний" рівень загрози, вибухи та військові збори: що відбувається в Придністров'ї

Уже кілька днів на території ПМР трапляються вибухи, які загострюють ситуацію на південному заході України. За даними розвідки, всі провокації готувалися наперед.

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Із 25 квітня на території невизнаного Придністров'я сталося кілька вибухів. Це корелює з тим, що в РФ заявили про нові цілі війни — захоплення південних областей України, щоб був сухопутний коридор від Придністров'я до Ростова. Фокус розбирався, що відбувається в "Придністровській молдавській республіці", і чим загрожує ця ситуація нашій країні.

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Хронологія подій у Придністров'ї

25 квітня в будівлю "Міністерства держбезпеки" в Тирасполі вистрілили з гранатометів. Поряд із будівлею було виявлено тубуси від РПГ-27, який перебуває на озброєнні лише 4 країн:

РФ

Йорданія

Габон

Придністров'я

Пізніше з'явилося відео пострілів із гранатомета по будівлі. Двоє чоловіків виходять із машини, стріляють із гранатометів. Після чого кидають тубуси від них і їдуть. Влада Придністров'я заявила про те, що всі люди на відео — нелегали, які прибули з України.

У той же день Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що провокації готували заздалегідь. У них задіяна російська ФСБ. За три дні до вибуху секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" Вадим Шмаленко звернувся до голови Кам'янського району. У ньому вказувалося необхідність підготувати дані про наявність захищеного пункту управління цивільної оборони міста. Якщо такої немає, її потрібно буде створити в терміновому порядку.

[ + – ] Звернення до голови Кам'янського району Бичкова

Керівники Придністров'я готувалися до проведення інциденту та заздалегідь подбали про створення захищеного бункера, вважають у розвідці.

Уранці 26 квітня в Придністров'ї підірвали дві телерадіовишки, які транслювали російське телебачення. Обійшлося без жертв серед працівників. Пригода сталася в селищі Маяк.

[ + – ] Знищені вежі "Маяк"

Після цього влада ПМР ввела низку заходів, що підвищують градус напруженості в суспільстві:

скасували ЄДІ та перевели навчання на дистанційний формат;

запровадили "червоний рівень" терористичної небезпеки;

у містах встановили блокпости з вибірковим оглядом тих, хто в'їжджає;

скасували проведення параду на 9 травня.

Як відреагували на події в Україні, Молдові та РФ?

Бюро реінтеграції при уряді Молдови висловило занепокоєння вибухами.

"Метою сьогоднішнього інциденту є створення приводів для загострення ситуації з безпекою в Придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою", — заявили в бюро.

[ + – ] Карта Придністров'я та вибухів на цій території

Надвечір 26 квітня президентка Молдови Майя Санду заявила, що всередині регіону спостерігається напруженість і зацікавленість дестабілізувати ситуацію.

"Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту", — заявила Санду.

Вона також додала, що Молдова не має планів щодо блокади Придністров'я. Натомість Вища рада безпеки Молдови вжила низку заходів: підвищити патрулювання територій на кордоні та всередині країни, підвищити рівень готовності установ, відповідальних за громадський порядок і безпеку, а також посилити охорону об'єктів критичної інфраструктури.

В ОП заявили, що РФ натякає Молдові, що потрібно "чекати на гостей"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на події на окупованій частині Молдови.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в ПМР і натякає Молдові, щоб чекала на "гостей". Погана новина: якщо Україна не вистоє, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Однак мають працювати, як одна команда", — написав Подоляк.

РФ уважно стежить за розвитком подій

У Росії на події в регіоні відреагував речник президента Дмитро Пєсков. Він заявив, що жодних контактів із Майєю Санду та Путіним через загострення ситуації не очікується.

"Єдине, що я можу сказати, що ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Безумовно, новини, які звідти надходять, викликають занепокоєння", — сказав Пєсков.

Що відбувається в Придністров'ї зараз?

Влада невизнаного Придністров'я оголосила військові збори на територію республіки, для участі в яких залучають чоловіків віком до 55 років. Жителям обіцяють зарплатню близько 170 доларів (280 рублів ПМР). Збори триватимуть 90 днів.

За даними української розвідки, незважаючи на формальну добровільність, є дані, що призов матиме примусовий характер. При цьому сам документ, який перебуває в розпорядженні Головного управління розвідки Міноборони України, датований ще 21 квітня. Це може означати, що всі нинішні події були сплановані наперед.

"Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР"", — підсумували розвідники.

За даними Defense Express, Росія активно готує атаку з боку Придністров'я. Ведеться підготовка та накопичення сил для атаки Одеси. Зокрема ведеться підготовка і в окупованому Криму. Ведеться підготовка літаків і вертольотів для авіаперекидання особового складу 126-ї та 810-ї бригад морпіхів РФ.

У Тирасполі готують злітно-посадкову смугу для прийняття російських літаків і гелікоптерів.

[ + – ] Тираспільська злітно-посадкова смуга

Однак у виданні зазначають, що перекидання повітряним способом солдатів РФ — украй ризикований захід. Насамперед через те, що маршрут проходить через українську територію та системи ППО. А від злітно-посадкової смуги до України — 10 км — радіус дії звичайних артилерійських систем. Тому смуга може стати метою для ЗСУ.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, українські військові могли б вирішити питання з Придністров'ям, але для цього потрібне схвалення Молдови. Водночас РФ не може перекинути війська на окуповані території.