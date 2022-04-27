Лучшее, что может сделать Молдова, — обратиться за помощью к Украине, — Арестович

Если от Молдовы будет такое обращение, то Украина в состоянии захватить Приднестровье, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Размещенные в непризнанном Приднестровье российские войска не способны взять Кишинев, однако у Молдовы все-таки могут быть крупные неприятности из–за этого. Об этом Алексей Арестович заявил 26 апреля в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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По его оценкам, в Приднестровье находится около 1,5 российских военных и 5-7 тыс. местных силовиков.

Как считает Арестович, ВС РФ добавила новое операционное направление. "Мы должны оккупировать Молдавию" — говорят высшие государственные лица Российской Федерации. Ну, замечательно — добавить к Украине еще одну страну, против которой развязана военная агрессия", — прокомментировал политик.

В сложившейся ситуации Молдове лучше всего обратиться за помощью к Украине и Румынии, считает эксперт.

Рассуждая о том, способна ли украинская армия захватить Приднестровье, Арестович подчеркнул, что теоретически ВСУ способны с этим справиться. Однако подчеркнул, что это территория суверенной Молдовы, и Украина не может позволить себе заявления такого рода, они возможны лишь после заявления молдавской стороны.

В свою очередь, Виталий Игнатьев, так называемый министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, в интервью российскому агентству "Интерфакс", сообщил, что власти Приднестровья пока не видят необходимости в увеличении российской группы войск в ПМР. "Пока ситуация находится в достаточно стабильной ситуации, под контролем", — подчеркнул он.

По словам Игнатьева, обращений к России со стороны руководства ПМР о предоставлении военной помощи или дополнительного вооружения пока не было. "Я как министр иностранных дел Приднестровья нахожусь на постоянной связи с полномочными представителями МИД России, мы постоянно и активно контактируем. У нас есть возможность сверки часов, но никаких дополнительных обращений мы пока не планируем", — добавил он.

Утром 27 апреля пресс-центр так называемого МВД ПМР сообщил о стрельбе в селе Колбасна. "Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", — говорится в официальном сообщении приднестровской стороны. МВД ПМР также сообщает о выстрелах, произведенных якобы со стороны Украины в сторону села в 8.45 утра. О пострадавших сведений нет.

[ + – ] Колбасна находится на границе с Украиной

В селе Колбасна находится склад с вооружением. Как пишет пресс-служба приднестровского МВД, "это самый крупный в Европе склад с боеприпасами".

Ранее Фокус писал о том, как в Румынии реагируют на обострение в Молдове. 44% опрошенных молдован выступают за сотрудничество с Россией.

Напомним, ГУР Минобороны сообщает, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью. Жителей региона запугивают рассылкой СМС от имени СБУ.

Михаил Подоляк также констатировал, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в ПМР, чтобы показать, что российские войска могут оказаться "у ворот Кишинева".