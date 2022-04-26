Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, — ГУР Минобороны (фото)

Жителей региона запугивают рассылкой СМС от имени СБУ. В сообщениях их призывают эвакуироваться в безопасные регионы и грозят ракетными ударами.

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Россия готовит ракетный удар по так называемой "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения. Об этом сообщает пресс служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По информации ведомства, местные жители получают СМС якобы бы от спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

На опубликованном ГУР фото фейкового сообщения виден следующий текст: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики".

В ГУР подчеркивают, что эти публикации об этих сообщениях активно распространяют российские пропагандисты, и заверяют, что Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

"Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", ничто иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", — заявили в ГУР.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила о напряженности между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы, — сказала Санду. — Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта".

Майя Санду подчеркнула, что у Кишинева нет никаких планов блокады Приднестровья. При этом она попросила граждан сохранять спокойствие, а лидеров общественного мнения и политиков призвала избегать провокационных заявлений.

Как сообщал Фокус, Генштаб ВСУ еще 11 апреля предупреждал о вероятности провокаций ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить украинских военных в нападении на Молдову.