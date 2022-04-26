Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, — ГУР Міноборони (фото)

Жителів регіону залякують розсиланням СМС від імені СБУ. У повідомленнях їх закликають евакуюватись у безпечні регіони та погрожують ракетними ударами.

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Росія готує ракетний удар по так званій "Придністровській молдавській республіці" із жертвами серед мирного населення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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За інформацією відомства, місцеві жителі отримують СМС нібито від спецслужб України. У них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

На опублікованому ГУР фото фейкового повідомлення видно такий текст: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення до безпечніших регіонів. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, проте люди, що залишилися в містах, будуть сприйняті як диверсійні групи і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19:00 будуть проведені ракетні та артилерійські обстріли об'єктів на території республіки".

У ГУР наголошують, що ці публікації про ці повідомлення активно розповсюджують російські пропагандисти, і запевняють, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.

"Подібні фейки та інциденти, які імовірно відбудуться на території ПМР, ніщо інше, як чергова провокація російських спецслужб проти України та Молдови", — заявили в ГУР.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Мая Санду повідомила про напруженість між різними силами всередині Придністров'я, зацікавленими у дестабілізації ситуації. "Це робить регіон уразливим і створює ризики для Молдови, — сказала Санду. — Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту".

Мая Санду наголосила, що Кишинів не має жодних планів блокади Придністров'я. При цьому вона попросила громадян зберігати спокій, а лідерів громадської думки та політиків закликала уникати провокаційних заяв.

Як повідомляв Фокус, Генштаб ЗСУ ще 11 квітня попереджав про ймовірність провокацій ЗС РФ у Придністров'ї, щоб звинуватити українських військових у нападі на Молдову.