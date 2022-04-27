"Это все Сталин виноват". Как в Румынии реагируют на обострение в Молдове

Несмотря на проевропейский вектор развития Кишинева, 44% опрошенных молдован выступают за сотрудничество с Россией и почти каждый второй считает, что Зеленский и НАТО виновны в полномасштабной войне в Украине.

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Молдова станет заложником ситуации, если ВС РФ удастся проложить сухопутный коридор с Донбасса к непризнанному Приднестровью. Вместе с этим, 43% опрошенных жителей республики возложили ответственность за полномасштабную войну в Украине на НАТО и президента страны Владимира Зеленского. Фокус в одном материале собрал всю информацию о том, как Румыния реагирует на обострение в Молдове, какие геополитические перспективы у Кишинева и как в непризнанном Приднестровье освещают вторжение ВС РФ в соседнее государство.

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Война в Украине — как в Румынии реагируют на обострение в Молдове

Ежедневная румынская газета Adevarul предполагает, что Молдова рискует стать заложником ситуации, если России удастся проложить сухопутный коридор с Востока Украины до территории непризнанного Приднестровья. Журналисты в своем материале утверждают, что сепаратистский регион станет неуправляемым.

Вместе с этим, непризнанное Приднестровье может исчезнуть с политической карты мира или интегрироваться в состав Молдовы, если украинские военнослужащие помешают наступлению ВС РФ на южном направлении.

"Тирасполь находится на грани выживания. Пытаясь избежать риска стать анклавом без выхода в РФ, Тирасполь вынужден договариваться с Кишиневом в попытке избежать крупного экономического кризиса, финансово зависимого и взаимосвязанного региона со стороны России. В настоящее время сепаратистская администрация лукавит, договариваясь о своем выживании в Кишиневе, и внимательно следя за ситуацией на украинском фронте. Если России удастся проложить этот сухопутный коридор в Приднестровье, сепаратистский регион стыкуется с "русским миром" и станет неуправляемым, а Молдова станет его фактически заложником", — добавили авторы материала.

[ + – ] Концентрация войск РФ в непризнанном Приднестровье

Война в Украине — как жители Молдовы относятся к полномасштабному вторжению ВС РФ

Румынское издание Libertatea приводит результаты социологического опроса, который был проведен организацией IMAS Moldova. Исследование проводилось с 4 по 18 апреля среди 1100 человек. По результатам соцопроса, 43,6% опрошенных респондентов возложили вину за полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину на президента Владимира Зеленского и НАТО.

[ + – ] 43,6% молдован назвали Зеленского и НАТО виновными в войне в Украине

41,6% граждан считают ответственными за войну в соседней стране Владимира Путина и Россию. Еще 36% респондентов уверены, что страны Запада должны увеличить поставки вооружения Украине для противостояния ВС РФ, а 46% выразили мнение, что Киев должен самостоятельно бороться со страной-агрессором без какой-либо помощи.

Социологи в ходе своего исследования также проанализировали отношение жителей Молдовы к дальнейшим отношениям с Россией. В пресс-релизе сказано, что 44% респондентов выступают за продолжение сотрудничества Кишинева и Москвы и только 8% поддерживают отдаленные взаимоотношения.

[ + – ] 44% молдован поддерживают тесные отношения с Россией

Директор IMAS Moldova Дору Петруци, комментируя результаты соцопроса, заявил, что это было самое сложное социологическое исследование за последние несколько лет. По его словам, ему сложно понять тот факт, что спустя более чем 10 лет проевропейского вектора развития Молдовы граждане оправдывают действия Владимира Путина по отношению к Украине.

"Я ожидал, что эта война станет возрождением реальности для нашего общества, но, похоже, этого не произошло, и результаты стали уроком для меня как социолога. Но виноват не народ, а те политики, которые все эти годы их разделяли и превратили геополитический вопрос в перманентную предвыборную кампанию. Даже сегодня мы видим, что политики продолжают такую ​​политику, вместо того, чтобы заниматься реальной повесткой дня", — заявил Петруци, комментируя высокий уровень поддержки Владимира Путина среди жителей Молдовы.

Война в Украине — Молдова нужна Москве как буфер перед НАТО

В своем авторском материале для издания HotNews обозреватель Влад Барза заявил, что РФ воздействует на Молдову, используя свою экономику и ситуацию в Приднестровье, пытаясь вынудить власти страны отказаться от интеграции в Евросоюз и НАТО.

"Россияне уже контролируют часть Молдовы — регион под названием Приднестровье — молдавская территория к востоку от реки Днестр, которая отделяет Молдову от Украины. В своей хитрости Сталин переселил туда большое количество русских, как и в Крым, после депортации большинства татарского населения. В современном Приднестровье не менее 50% населения составляют этнические русские или украинцы с пророссийскими взглядами. Когда Молдова в 1991 году стала независимой, русскоязычное население подняло восстание и после непродолжительной войны объявило Приднестровье сепаратистской республикой. Большую помощь оказала дислоцированная там российская армия", — напоминает автор статьи.

[ + – ] Путин считает Молдову буферной страной перед НАТО Фото: BBC

Барза также обращает внимание, что Владимир Путин в своем выступлении после аннексии Крыма заявил о 200 тысячах этнических русских, которые проживают в "ПМР" и о которых "Кремль не забывает". На сегодняшний день, по словам обозревателья, у Молдовы нет военного потенциала для отражения нападения России и решения приднестровского вопроса с выводом военного контингента ВС РФ с территории непризнанной республики.

"Молдова — это регион, который Россия считает возможным буферным государством… История показала, что Россия хочет контролировать равнинные районы к западу от своих европейских границ, такие как северноевропейская равнина, а также равнина в районе Молдовы. Россия тоже хочет доступа к Дунаю, за последние 170 лет она теряла и вновь обретала этот доступ, которого у нее не было с момента распада СССР", — добавил Барза в своей статье.

Война в Украине — как телевидение Приднестровья освещает полномасштабное вторжение ВС РФ

Редакция румынского издания Libertatea в течение нескольких дней смотрела телепередачу на телеканале "Первый Приднестровский", чтобы выяснить, как власти непризнанной республики освещают войну в Украине.

Например, серию взрывов на территории "ПМР" журналисты назвали "организованными вызовами со стороны иностранных сил". Телеканал также притиковал решение парламента Молдовы о запрете символики "Z" и "V", которую активно используют ВС РФ в ходе вторжения в Украину. Помимо этого, местные журналисты поддерживают нарративы Кремля о неонацизме в бывших странах Советского Союза.

Российские политологи и эксперты, которых часто приглашают в эфиры, рассказывают телезрителям, что "Молдова хочет уничтожить Приднестровье". Более того, в программах телеканала не упоминается слово война, когда речь идет об Украине. Зачастую, "Первый Приднестровский" называет вторжение ВС РФ специальной операцией или кризисом.

[ + – ] Телевидение Приднестровья называет спецоперацией вторжение ВС РФ в Украину

Война в Украине — как отток инвестиций из Киева может помочь Румынии

Возможную экономическую выгоду для Румынии в своем материале для "Немецкой волны" проанализировала журналист Сабина Фати. По ее словам, граждане страны не верят политикам, которые обещают победить финансовый кризис, который, в том числе, был спровоцирован войной в Украине и приездом большого количества беженцев.

Фати процитировала представителя крупнейшей в мире консалтинговой компании Ernst & Young Romania, который предрек отток миллиардов долларов инвестиций из соседнего государства после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Румыния может стать для них (инвестиций — ред.) хорошим местом. Поляки с ними тоже не спят и уже стучатся в двери транснациональных корпораций, рекламирую себя перед инвесторами, покидающими Россию, Украину и Беларусь. Если бы у правительства со временем было больше профессионалов и меньше политических клиентов, Бухарест двигался бы так же, как Варшава, в этом драматическом и сложном ландшафт", — добавила журналист в материале.

Ранее Фокус в своей статье детально разбирал, чем живет непризнанное Приднестровье и как республика стала военной базой РФ.

Также сообщалось, что ВС РФ подготовили серию взрывов в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в военной провокации.