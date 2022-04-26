В Приднестровье второй день раздаются взрывы: что известно о событиях в "республике" (видео)

За двое суток на территории анклава произошло три взрыва — уничтожены телерадиовышки и атаковано здание из гранатометов. По данным украинской разведки, к событиям может быть причастна ФСБ.

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В непризнанном Приднестровье 25 апреля произошло два взрыва. Сегодня ситуация вновь обостряется. На территории оккупированной части Молдовы уничтожили две вышки связи.

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Что происходит в Приднестровье?

25 апреля возле здания "Министерства госбезопасности" в Тирасполе прозвучал взрыв. Оказалось, что строение было атаковано из гранатометов. Рядом со зданием было обнаружено РПГ-27, которое состоит на вооружении РФ, Иордании, Габона и Приднестровья.

Утром 26 апреля в Приднестровье в поселке Маяк прозвучало два взрыва в 6:40 и 7:05 утра. Оказалось, что были уничтожены самые мощные радиовышки, транслировавшие российское радио.

[ + – ] Радиотелецентр "Маяк"

По данным оккупационных властей, сотрудники Приднестровского радиотелецентра не пострадали.

Позднее было заявлено об атаке на воинскую часть в районе села Парканы в 35 км от Украины. Под огонь попал военный аэродром.

[ + – ] село Парканы находится в 35 км от Украины

"Президент" Приднестровья Вадим Красносельский из-за "многочисленных террористических атак" заявил об отмене ЕГЭ в этом учебном году вместе с годовыми экзаменами для учеников промежуточных классов. Все будут аттестованы по текущей успеваемости.

В городах будут установлены блокпосты, которые избирательно будут осматривать въезжающих в города днем и каждого, кто ночью. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В "республике" отменили проведение парада на 9 мая. Введен "красный уровень" террористической опасности.

Взрывы в Приднестровье: реакция Молдовы и РФ

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. После завершения заседаний ожидается пресс-конференция президента.

В России на события в регионе отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких контактов с Маей Санду и Путиным из-за обострения ситуации не ожидается.

"Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, новости, которые оттуда поступают, вызывают озабоченность", — сказал Песков.

Обострение ситуации в Приднестровье: ФСБ могла быть причастным к взрывам

В оперативном командовании "Юг" указывали, что в Приднестровье возрастает количество провокаций, чтобы распространить вбросы о том, что якобы Украина наносит превентивные удары по непризнанной республике.

По данным украинской разведки, 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации" Вадим Шмаленко обратился к главе Каменского района Бычкову. В документе заявлялось о срочной подготовке ведомостей о наличии и месте расположения "защищенного пункта управления гражданской обороны города". Если такового нет, то его нужно было создать в срочном порядке.

Исходя из этого ГУР МО приходит к выводу, что руководители Приднестровья готовились к проведению инцидента и заранее позаботились о создании защищенного бункера.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что РФ пытается начать наступление на юге Украины.

"Хочу напомнить, что этот конфликт произошел еще на территории Советского Союза. В этом конкретно участвует рф, она его модерирует… Лавров заявил, что молдаване являются их братьями. И более того, братьями являются и казахи. Поэтому им нужно приготовиться, это может быть начало такого "братства" на территории Молдовы", – сказал Данилов.

Может ли Украина устранить угрозу со стороны Приднестровья

В армии непризнанного Приднестровья находится 4600 военных, до 3000 пограничников и 1500 российских военных. Для сдерживания атаки с ПМР Украина в Одесской области задействовала две бригады.

По мнению замдиректора по международным вопросам в Центре исследований армий, конверсии и разоружения Михаила Самуся, Украина должна взять на себя лидерство в процессе решения вопроса с Приднестровья. Однако на данный момент военным путем решить вопрос сложно.

Молдова — суверенное государство Молдова четко не определила Приднестровье оккупированной территорией, а РФ — страной-агрессором Украина одна из гарантов мирного регулирования конфликта

Для нейтрализации угрозы со стороны ПМР нужно:

Получить поддержку Молдовы Провести работу с Румынией, США, Британией, ОБСЕ и ЕС Показать концепцию и цель операции, а также постконфликтное регулирование

Быстрая авантюра, по мнению Самуся, может иметь очень нежелательные негативные последствия для Украины.

Напомним, Фокус разбирался, чем живет "Приднестровская молдавская республика". ПМР стало первым самопровозглашенным образованием на территории бывшего СССР.