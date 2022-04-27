"Це все Сталін винний". Як у Румунії реагують на загострення в Молдові

Попри проєвропейський вектор розвитку Кишинева, 44% опитаних молдован виступають за співпрацю з Росією і майже кожен другий вважає, що Зеленський та НАТО винні в повномасштабній війні в Україні.

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Молдова стане заручником ситуації, якщо ЗС РФ вдасться прокласти сухопутний коридор із Донбасу до невизнаного Придністров'я. Водночас 43% опитаних жителів республіки поклали відповідальність за повномасштабну війну в Україні на НАТО та президента країни Володимира Зеленського. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про те, як Румунія реагує на загострення в Молдові, які геополітичні перспективи в Кишинева та як у невизнаному Придністров'ї висвітлюють вторгнення ЗС РФ до сусідньої держави.

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Війна в Україні — як у Румунії реагують на загострення в Молдові

Щоденна румунська газета Adevarul припускає, що Молдова ризикує стати заручницею ситуації, якщо Росії вдасться прокласти сухопутний коридор зі Сходу до території невизнаного Придністров'я. Журналісти у своєму матеріалі стверджують, що сепаратистський регіон стане некерованим.

Водночас невизнане Придністров'я може зникнути з політичної карти світу або інтегруватися до складу Молдови, якщо українські військовослужбовці завадять наступу ЗС РФ на південному напрямку.

"Тирасполь перебуває на межі виживання. Намагаючись уникнути ризику стати анклавом без виходу у РФ, Тирасполь змушений домовлятися з Кишиневом у спробі уникнути великої економічної кризи, фінансово залежного та взаємопов'язаного регіону з боку Росії. Тепер сепаратистська адміністрація лукавить, домовляючись про своє виживання в Кишиневі, і уважно спостерігаючи за ситуацією на українському фронті. Якщо Росії вдасться прокласти цей сухопутний коридор у Придністров'я, сепаратистський регіон стикується з "російським миром" і стане некерованим, а Молдова стане фактично його заручницею", — додали автори матеріалу.

[ + – ] Концентрація військ РФ у невизнаному Придністров'ї

Війна в Україні — як жителі Молдови ставляться до повномасштабного вторгнення ЗС РФ

Румунське видання Libertatea наводить результати соціологічного опитування, проведеного організацією IMAS Moldova. Дослідження проводилося з 4 до 18 квітня серед 1100 осіб. За результатами соцопитування, 43,6% опитаних респондентів поклали провину за повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України на президента Володимира Зеленського та НАТО.

[ + – ] 43,6% молдован назвали Зеленського та НАТО винними у війні в Україні

41,6% громадян вважають відповідальними за війну в сусідній країні Володимира Путіна та Росію. Ще 36% респондентів упевнені, що країни Заходу мають збільшити постачання озброєння Україні для протистояння ЗС РФ, а 46% висловили думку, що Київ має самостійно боротися з країною-агресором без будь-якої допомоги.

Соціологи під час свого дослідження також проаналізували ставлення жителів Молдови до подальших відносин із Росією. В пресрелізі сказано, що 44% респондентів виступають за продовження співпраці Кишинева та Москви та лише 8% підтримують віддалені взаємини.

[ + – ] 44% молдован підтримують тісні відносини з Росією

Директор IMAS Moldova Дору Петруці, коментуючи результати соцопитування, заявив, що це було найскладніше соціологічне дослідження за останні кілька років. За його словами, йому складно зрозуміти той факт, що більш ніж через 10 років проєвропейського вектора розвитку Молдови громадяни виправдовують дії Володимира Путіна стосовно України.

"Я очікував, що ця війна стане відродженням реальності для нашого суспільства, але, схоже, цього не сталося, і результати стали уроком для мене як соціолога. Але винний не народ, а ті політики, які всі ці роки їх поділяли та перетворили геополітичне питання в перманентну передвиборчу кампанію. Навіть сьогодні ми бачимо, що політики продовжують таку політику, замість того, щоб займатися реальним порядком денним", — заявив Петруці, коментуючи високий рівень підтримки Володимира Путіна серед мешканців Молдови.

Війна в Україні — Молдова потрібна Москві як буфер перед НАТО

У своєму авторському матеріалі для видання HotNews оглядач Влад Барза заявив, що РФ впливає на Молдову, використовуючи свою економіку та ситуацію в Придністров'ї, намагаючись змусити владу країни відмовитися від інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

"Росіяни вже контролюють частину Молдови — регіон під назвою Придністров'я — молдавська територія на схід від річки Дністер, яка відокремлює Молдову від України. У своїй хитрості Сталін переселив туди велику кількість росіян, як і в Крим, після депортації більшості татарського населення. В сучасному Придністров'ї не менш як 50% населення складають етнічні росіяни або українці з проросійськими поглядами. Коли Молдова в 1991 році стала незалежною, російськомовне населення підняло повстання і після нетривалої війни оголосило Придністров'я сепаратистською республікою. Велику допомогу надала дислокована там російська армія.

[ + – ] Путін вважає Молдову буферною країною перед НАТО Фото: trump-elections

Барза також звертає увагу, що Володимир Путін у своєму виступі після анексії Криму заявив про 200 тисяч етнічних росіян, які проживають у "ПМР" і про які "Кремль не забуває". На сьогодні, за словами оглядача, Молдова не має військового потенціалу для відбиття нападу Росії та розв'язання придністровського питання з виведенням військового контингенту ЗС РФ з території невизнаної республіки.

"Молдова — це регіон, який Росія вважає можливою буферною державою ... Історія показала, що Росія хоче контролювати рівнинні райони на захід від своїх європейських кордонів, такі як північноєвропейська рівнина, а також рівнина в районі Молдови. Росія теж хоче доступу до Дунаю, за останні 170 років вона втрачала і знову набувала цього доступу, якого вона не мала з моменту розпаду СРСР", — додав Барза у своїй статті.

Війна в Україні — як телебачення Придністров'я висвітлює повномасштабне вторгнення ЗС РФ

Редакція румунського видання Libertatea протягом кількох днів телепередачу на телеканалі "Перший Придністровський", щоб з'ясувати, як влада невизнаної республіки висвітлює війну в Україні.

Наприклад, серію вибухів на території "ПМР" журналісти назвали "організованими викликами з боку іноземних сил". Телеканал також критикував рішення парламенту Молдови про заборону символіки "Z" та "V", яку активно використовують ЗС РФ під час вторгнення в Україну. Крім цього, місцеві журналісти підтримують наративи Кремля про неонацизм у колишніх країнах Радянського Союзу.

Російські політологи та експерти, яких часто запрошують до ефірів, розповідають телеглядачам, що "Молдова хоче знищити Придністров'я". Щобільше, у програмах телеканалу не згадують слово «війна», коли йдеться про Україну. Найчастіше, "Перший Придністровський" називає вторгнення ЗС РФ спеціальною операцією чи кризою.

[ + – ] Телебачення Придністров'я називає спецоперацією вторгнення ЗС РФ до України

Війна в Україні — як відтік інвестицій із Києва може допомогти Румунії

Можливу економічну вигоду для Румунії у своєму матеріалі для Німецької хвилі проаналізувала журналістка Сабіна Фаті. За її словами, громадяни країни не вірять політикам, які обіцяють перемогти фінансову кризу, яка, зокрема, спровокована війною в Україні та приїздом великої кількості біженців.

Фаті процитувала представника найбільшої у світі консалтингової компанії Ernst & Young Romania, який передбачив відтік мільярдів доларів інвестицій із сусідньої держави після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Румунія може стати для них (інвестицій — ред.) хорошим місцем. Поляки з ними теж не сплять і вже стукають у двері транснаціональних корпорацій, рекламуючи себе перед інвесторами, які залишають Росію, Україну та Білорусь. Якби уряд з часом мав більше професіоналів і менше політичних клієнтів, Бухарест рухався б так само як Варшава, в цьому драматичному та складному ландшафті", — додала журналістка в матеріалі.

Раніше Фокус у своїй статті детально розбирав, чим живе невизнане Придністров'я та як республіка стала військовою базою РФ.

Також повідомляли, що ЗС РФ підготували серію вибухів у Придністров'ї, щоб звинуватити Україну у військовій провокації.