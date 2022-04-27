Найкраще, що може зробити Молдова, — звернутися за допомогою до України, — Арестович

Якщо від Молдови буде таке звернення, то Україна спроможна захопити Придністров'я, вважає радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

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Розміщені в невизнаному Придністров'ї російські війська не здатні взяти Кишинів, однак у Молдови все-таки можуть бути великі неприємності через це. Про це Олексій Арестович заявив 26 квітня в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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За його оцінками, у Придністров'ї перебуває близько 1,5 російських військових та 5-7 тис. місцевих силовиків.

Як вважає Арестович, ЗС РФ додала новий операційний напрямок. "Ми маємо окупувати Молдову" — кажуть вищі державні особи Російської Федерації. Ну, чудово — додати до України ще одну країну, проти якої розв'язана військова агресія”, — прокоментував політик.

У ситуації, що склалася, Молдові найкраще звернутися за допомогою до України та Румунії, вважає експерт.

Розмірковуючи про те, чи здатна українська армія захопити Придністров'я, Арестович наголосив, що теоретично ЗСУ здатні впоратися з цим. Однак додав, що це територія суверенної Молдови, і Україна не може дозволити собі такі заяви, вони можливі лише після заяви молдавської сторони.

Зі свого боку Віталій Ігнатьєв, так званий міністр закордонних справ невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, в інтерв'ю російському агентству "Інтерфакс", повідомив, що влада Придністров'я поки не бачить необхідності у збільшенні російської групи військ у ПМР. "Поки ситуація в досить стабільній ситуації, під контролем", — наголосив він.

За словами Ігнатьєва, звернень до Росії з боку керівництва ПМР щодо надання військової допомоги або додаткового озброєння поки не було. "Я як міністр закордонних справ Придністров'я перебуваю на постійному зв'язку з повноважними представниками МЗС Росії, ми постійно й активно контактуємо. В нас є можливість звіряння годинника, але жодних додаткових звернень ми поки не плануємо", — додав він.

Вранці, 27 квітня, пресцентр так званого МВС ПМР повідомив про стрілянину в селі Ковбасна. "Минулої ночі в небі над селом Ковбаса Рибницького району помічено кілька дронів. Літальні апарати на територію Придністров'я запущені з України", — йдеться в офіційному повідомленні придністровської сторони. МВС ПМР також повідомляє про постріли, зроблені нібито з боку України в бік села о 8:45 ранку. Про потерпілих відомостей немає.

[ + – ] Ковбасна перебуває на кордоні з Україною

У селі Ковбасна знаходиться склад з озброєнням. Як пише пресслужба придністровського МВС, "це найбільший у Європі склад із боєприпасами".

Раніше Фокус писав про те, як у Румунії реагують на загострення в Молдові. 44% опитаних молдован виступають за співпрацю з Росією.

Нагадаємо, ГУР Міноборони повідомляє, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю. Жителів регіону залякують розсиланням СМС від імені СБУ.

Михайло Подоляк також констатував, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію в ПМР, щоб показати, що російські війська можуть опинитися "біля воріт Кишинева".