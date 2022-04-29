Росія використовує склади в Придністров'ї для контрабанди зброї, — ГУР Міноборони

За даними української розвідки, частину боєприпасів зі складів у селі Ковбасна використовують для навчань за участю військ РФ, а другу частину — для контрабанди.

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Після окупації Придністров'я Росія щорічно проводить військові навчання на території невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Під час навчань відпрацьовують оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів у селі Ковбасна. Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький.

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"Частину боєприпасів використовують для бойової підготовки, частину, за інформацією військової розвідки, для контрабанди", — сказав він.

За словами Скібіцького, нинішнє загострення у Придністров'ї — явний сигнал про готовність Російської Федерації використовувати цю територію як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й, можливо, Молдови.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров'ї. Там триває серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації", — зазначив представник ГУР.

Він наголосив, що терористичні акти останніх днів спрямовані на примус придністровського керівництва погодитися на розширення присутності російських військ у регіоні. Вибухи на об'єктах Придністров'я подаватимуть як загрозу населенню і сигнал керівництву Молдови про те, що потрібно відмовитися від проєвропейської політики.

"Основна мета — залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років, — упевнений Скібіцький. — Щодо самих терактів — це характерний почерк ФСБ РФ. За нашими даними, все, що відбувається на території Придністров'я, знаходиться під її контролем".

З чого почалося загострення у Придністров'ї

11 квітня Генштаб ЗСУ попередив, що Росія може піти на провокації в Придністров'ї, щоб звинуватити Україну в агресії проти Молдови.

25 квітня в Тирасполі невідомі обстріляли з гранатометів будівлю "Міністерства державної безпеки" самопроголошеної республіки. Поряд із будівлею знайдено два кинуті тубуси з-під гранатометів. Група розслідувачів InformNapalm з посиланням на читача повідомила, що на знімках з місця події зображені тубуси від РПГ-27 "Таволга". Ця зброя є на озброєнні трьох країн — Росії, Йорданії та Габону, також її використовують у придністровській армії.

26 квітня в селищі Маяк підірвали вежі, що транслювали російське радіо. Через місцевий радіоцентр транслювали програми радіокомпанії "Голос Росії". Радіоцентр здатний передавати сигнал у США, Латинську Америку та на Близький Схід.

Надвечір 26 квітня президентка Молдови Мая Санду заявила, що всередині регіону спостерігають напруженість та зацікавленість дестабілізувати ситуацію.

Вранці, 27 квітня, пресцентр так званого "МВС ПМР" повідомив про стрілянину в селі Ковбасна, де розташований найбільший у регіоні склад боєприпасів. "Минулої ночі в небі над селом Ковбаса Рибницького району було помічено кілька дронів. Літальні апарати на територію Придністров'я запущені з України", — йдеться в офіційному повідомленні придністровської сторони. "МВС ПМР" також повідомило про постріли, зроблені нібито з боку України в бік села о 8:45 ранку.

Після цього влада невизнаного Придністров'я оголосила військові збори на територію республіки, для участі в яких залучають чоловіків віком до 55 років. Жителям обіцяють зарплатню близько 170 доларів (280 рублів ПМР). Збори триватимуть 90 днів.

За даними української розвідки, попри формальну добровільність, є дані, що заклик матиме примусовий характер. Водночас сам документ, який знаходиться в розпорядженні Головного управління розвідки Міноборони України, датований ще 21 квітня. Це може означати, що всі нинішні події сплановані наперед.