"Режим посыплется": экс-вице-президент "Газпромбанка" рассказал, когда санкции добьют Путина

По мнению топ-менеджера, который уехал из РФ в Украину, самыми болезненными станут ограничения в отношении российских политиков, "Газпрома" и нефтегазовых компаний.

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Международные санкции против президента Владимира Путина и его окружения вскоре обрушат политический режим в России. Об этом бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев рассказал в интервью "Сегодня".

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Игорь Волобуев — уроженец Украины, с началом вторжения он уехал из России и записался в тероборону. Бывший банкир признает: Владимира Путина не зря называют самым богатым человеком планеты — в руках президента России все ресурсы страны, и он использует их для ведения войны против Украины. Однако другие страны принимают более радикальные санкции, которые затрагивают всю Россию и главу Кремля в частности.

"Я убежден, что это дело времени. Не так долго ждать, когда режим посыплется. Уже есть санкции против самого Путина и его дочерей, его окружения. Нужно немного подождать, — утверждает Игорь Волобуев. — Политическая система долго раскачивается, она не гибкая. Все будет нормально, скоро увидим".

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Банкир считает, что самым болезненным станет удар по нефтегазовой промышленности России. В частности, следует ввести секторальные санкции, предусматривающие ограничения для "Газпрома" и крупных нефтяных компаний РФ.

"Основное, на чем держится российская экономика – это нефть и газ. Это та "булава", которой они размахивают. У меня нет сомнения, что газовая "булава" станет спущенным шариком", — прокомментировал бывший сотрудник "Газпромбанка".

Волобуев также рассказал о том, как Россия вела "газовые войны" против Украины. Процессом руководил заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, а "Газпром" выполнял его приказы. Компания продвигала тезисы о ненадежности устаревшей газотранспортной системы Украины, воровстве топлива украинцами. Примеры "высасывали из пальца", чтобы убедить партнеров в недобросовестности Украины и необходимости поставлять газ в обход страны.

"Газпром пытался креативить, но основные тезисы приходили из Кремля", — подчеркнул Игорь Волобуев.

Он прокомментировал загадочные смерти топ-менеджеров из системы "Газпрома" и предположил, что их убили. К примеру, вице-президента "Газпромбанка" 18 апреля нашли мертвым вместе с женой и дочерью, Игорь Волобуев утверждает, что покойный мог владеть ценной информацией, а потому представлял опасность для российской верхушки.

"Репутация России сформирована на протяжении десятков лет так, что человеческая жизнь для нее вообще ничего не стоит. Мы же видим, как Россия посылает на убой своих граждан, — отметил менеджер. По его мнению, подобные случаи могут возникнуть не только среди бизнесменов, но и среди военнослужащих. — Они могут начать стреляться. Провалы, которые допускает российская армия – они могут тоже привести к таким последствиям".

Ранее писали, что вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев выехал из России в Украину, которую поддержал во время войны. Топ-менеджер родом из города Ахтырка Сумской области, который пострадал из-за действий ВС РФ, теперь он намерен защищать свою родину в рядах территориальной обороны.

Сообщали также, что новые санкции США затронули дочерей Владимира Путина, американские активы которых теперь заморожены. Такие же ограничения ввели в отношении жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также премьера Михаила Мишустина и члена Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.