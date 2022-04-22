Трансформация Путина. Почему президент России запретил штурмовать "Азовсталь"

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Разговор Путина с Шойгу – знаковый. Возможно, впервые за долгое время я наблюдал наглядное подтверждение того, что Путин трансформируется. И речь здесь не о его физическом состоянии, выглядел он плохо, без иллюзий, но, дай Бог, чтобы сдох в муĸах. Речь о его отказе штурмовать "Азовсталь". И пусть это не соответствовало действительности, само по себе это публичное заявление очень контрастирует с тем Путиным, которого мы привыкли видеть.

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Во-первых, предыдущий Путин – страшный символист. Ему постоянно нужны символические привязки к его действиям. Даже наступление 24 февраля он, выступая на стадионе, объяснял притянутым за уши днем ​​рождения Федора Ушакова. Впереди у нас две даты, к которым Путину точно хотелось получить Мариуполь. Первая – Пасха, с религиозной точки зрения захват города к воскресенью трактовался бы как знак Всевышнего. Вторая – это 9 мая. Раньше праздновать этот день без 100% победы он точно не мог себе позволить.

Важно

Почему мы не вывели войска из Мариуполя, когда была такая возможность

Сегодня Путин-символист окончательно отступил перед Путиным "пусть уже будет, как есть".

Во-вторых, предыдущий Путин – это жестокий пацан, который будет мочить в сортирах. Замочить "нацистов" с особой жестокостью окончательным штурмом "Азовстали" – это было бы очень в его стиле. Путин, который отказывается от окончательного штурма и что–то там бормочет о сохранении жизни солдат – это точно другой Путин.

Из короткого разговора с Шойгу очень сложно сделать картинку нового Путина. Но я сделаю ряд догадок.

Новый Путин – это Путин вдолгую. Отказ от штурма "Азовстали" означает, что он больше не хочет спешить. Он уверен, что что-то произойдет само и поэтому пусть случится, когда случится. Более того, он точно собрался играть вдолгую. И это точно результат пережитого им поражения первых недель войны.

Новый Путин – это осторожный Путин. Нет, ему не стало жаль его солдат. И никогда не станет. Но ему стало жаль проигрывать в том числе статистикой. Этот Путин стал бояться фразы "любой ценой". Потому что есть цена, которая равна позору. Это означает, что он знает о потерях российской армии в войне, и знает, что продолжение войны принесет еще больше потерь.

Этот новый Путин для нас не лучше и не хуже предыдущего. Он остается кровавым уродом и мясником 21 века. Однако эту трансформацию важно фиксировать, поскольку она означает в том числе серьезное изменение военных планов по Украине.

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