Бросить якорь. Как навсегда привязать ЕС к Украине
"Нам нужно использовать шанс, чтобы стать частью европейского целого. Неважно, как потом юридически оформим наши отношения. Главное, что они уже будут фактически". Мнение.
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Природа отношений Уĸраины и Запада всегда проходит одни и те же стадии: восхищение, похолодание, разочарование, усталость и так по новой. Война запустила новый цикл. Впервые все говорят о нашем членстве в ЕС, сильно нас поддерживают и тому подобное. Но я не сомневаюсь, что следующие фазы цикла обязательно наступят. Тогда возникает вопрос, как избежать повторения этой истории?
Один из ключевых способов — это максимально физически себя интегрировать и привязать, проще говоря, заякорить. То есть это предполагает бешеный рост горизонтальных связей между всеми сферами жизни украинцев и европейцев. Для этого следует перестать использовать официальные двери, а лезть буквально во все щели.Важно
Например, было бы хорошо сейчас максимально интегрировать наши вузы в программы и системы высшего образования ЕС. Учеба, стажировка, обмен студентами и преподавателями можно уже развивать на уровне просто университетов и ведомств образования. Я вообще считаю, что доступ к европейской системе образования запустит нормальную модернизацию высшего образования у нас. Для этого достаточно просто лидерства на уровне наших вузов.
Подобное следует продолжить во всех сферах. Обмен между госслужащими, бизнесменами, военными и общественными деятелями. Членство украинцев в профессиональных и общественных ассоциациях стран ЕС. Допуск нашего бизнеса к системе кредитования и инвестирования, создание производств на территории ЕС с возможностью релокации после войны, в том числе создание совместных предприятий. И многое другое.
Следствием всего этого будет то, что в случае наступления следующих фаз цикла наших отношений мы будем настолько тесно связаны с ЕС, что разочароваться и устать от нас ему не удастся. Думаете, греки не разочаровали и не утомили Брюссель? Утомили, но они часть целого, и с этим уже ничего не поделаешь.
Нам нужно использовать наш шанс, чтобы стать частью европейского целого. Не имеет значения, как потом юридически оформим наши отношения. Главное, что они уже будут фактически.