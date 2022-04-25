Кинути якір. Як назавжди прив'язати ЄС до України

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Природа відносин України та Заходу завжди проходить ті самі стадії: захоплення, похолодання, розчарування, втома і так по новій. Війна запустила новий цикл. Вперше всі відкрито говорять про наше членство в ЄС, максимально нас підтримують тощо. Але я не маю сумнівів, що наступні фази циклу обов'язково настануть. Тоді постає питання, як уникнути повторення цієї історії?

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Один із ключових способів — це максимально фізично себе інтегрувати та прив'язати, простіше кажучи, заякорити. Тобто це передбачає шалене зростання кількості горизонтальних зв'язків між усіма сферами життя українців та європейців. Для цього слід перестати використовувати офіційні двері, а буквально лізти у всі щілини.

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Наприклад, було б добре зараз максимально інтегрувати наші вузи у програми та системи вищої освіти ЄС. Навчання, стажування, обмін студентами та викладачами можна вже розвивати на рівні просто університетів та відомств освіти. Я взагалі вважаю, що доступ до європейської системи освіти запустить нормальну модернізацію вищої освіти в нас. Для цього достатньо просто лідерства на рівні наших вишів.

Таке слід продовжити у всіх сферах. Обмін між держслужбовцями, бізнесменами, військовими та громадськими діячами. Членство українців у професійних та громадських асоціаціях країн ЄС. Допуск нашого бізнесу до системи кредитування та інвестування, створення виробництв на території ЄС з можливістю релокації після війни, зокрема створення спільних підприємств. І багато іншого.

Наслідком всього цього буде те, що в разі наступних фаз циклу наших відносин ми будемо настільки тісно пов'язані з ЄС, що розчаруватись і втомитися від нас йому не вдасться. Думаєте, греки не розчарували та не втомили Брюссель? Втомили, але вони частина цілого, і з цим уже нічого не поробиш.

Нам треба використати наш шанс стати частиною європейського цілого. Байдуже, як потім юридично оформимо наші відносини. Головне, що вони вже будуть фактично.

Джерело.