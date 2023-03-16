Контрнаступ ЗСУ, в який не вірить Захід: окупанти панічно бояться удару на трьох напрямках

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Спочатку два цікавих моменти:

1. Росіяни почали нову хвилю мобілізації. Причому це дійсно дуже болюче питання для населення. Це погана новина для нас. Тим не менше, в ній є важливий аспект: це ожначає, що втрати дійсно велетенські, і є причина спішити з мобілізацією. Тоді як ми вступаємо в квітень з успішно проведеною мобілізацією (хай і не без гріхів), сформованими і навіть навченими бригадами, забезпеченими технікою і боєкомплектом. Росіяни ж вступають із виснаженими військами і початком нової хвилі мобілізації, після якої ще мінімум два місяці потрібні на навчання.

2. Російські воєнкори в один голос сумно заговорили про наш контрнаступ. Вони стверджують, що ми вже накопили дуже серйозні війська для цього, і вчора проводили розвідку боєм на запорізькому напрямку.

А тепер про стратегічну оцінку ситуації. Росіяни загнали себе в пастку Бахмута. Вони самі з нього зробили цінність і тепер не можуть дозволити собі перестати його штурмувати. Хоча стратегічно є інші важливі напрями: це Кремінна та Вугледар. В обох цих напрямах прорив буде серйозно загрожувати нашій обороні. Під Кремінною прорив на Лиман і далі на Словянськ поставить під загрозу всю оборону Сіверська і Бахмута в тому числі. Прорив під Вугледаром поставить під загрозу оборону Авдіївки, Марʼїнки і інших пунктів під Донецьком. Тоді як прорив і захоплення під Бахмутом ніякої особливої загрози не створюють.

Саме тому на Бахмут були кинуті вагенровці, як не регулярні і не елітні війська, тоді як Кремінну та Вугледар штурмують саме елітні ДШВ та морські піхотинці. Тим не менше, Вагнер в Бахмуті провалився, тому зараз туди перекинули два десантні полки, і таким чином, зменшили тиск на ключових напрямках Кремінна та Вугледар. В результаті окупанти скували свою ініціативу і їм бракує сил для досягнення прориву.

У цей же час ми напередодні хорошої погоди накопили резерви, техніку і снаряди. Зараз окупанти панічно бояться напряму нашого удару. Таких напрямів є три. Перший — це через Кремінну на Сватово або Старобільськ — це поставить в складну ситуацію окупантів у Лисичанську і Сєвєродонецьку і змусить їх показувати чергові жести доброї волі. Другий — це з-під Вугледара на Волноваху і Маріуполь, що поставить під загрозу весь їх південний коридор, і вже навіть важко оцінити моральний удар по противнику у випадку нашого повернення Маріуполя. Третій напрям — це Мелітополь з перспективою вторгнення в Крим.

Фактично окупати, застрягши в Бахмуті, не змогли зменшити загрозу цих наших ударів. Якби вони сконцентрували всі сили саме на Кремінній чи Вугледарі, то кількість напрямків нашого контрнаступу могла б серйозно зменшитись, а, відповідно, окупантам легше було б готувати оборону. Зараз же вони мусять тримати серйозні сили для оборони по кожному з можливих напрямків удару. І це ще додатково зменшує їх можливості наступати. Тому сили є, зброя є, можливості є, навіть погода є. Бог за нас. Вірте в ЗСУ і не читайте "радянські газети".

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