У Бахмуті знищено угруповання ПВК "Вагнер"

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Перша група, найпрофесійніша, що складається з найманців із бойовим досвідом і при цьому найчисленніша станом на сьогодні, знаходиться не в Україні та навіть не в Росії, а в інших країнах, на які поширюються види Кремля. ЦАР, Лівія, Мозамбік, Сирія...

Найбільше угруповання ПВК "Вагнера" знаходиться в Центральноафриканській Республіці та Лівії. Хочу зазначити, що африканська група Вагнера практично не змінилася з початку війни в Україні в 2022 році, лише на початку вторгнення зменшившись на 10%.

Це пов'язано з двома причинами. По-перше, багато найманців просто не хотіли їхати воювати в Україну. В Африці їм набагато безпечніше, ніж зараз в Україні, а насильно їх змусити залишити важливий для Москви плацдарм усе ж таки не можуть. І з цього частково випливає "по-друге".

По-друге, Росії важливо зберегти значний боєздатний контингент в Африці. У ЦАР перебувають понад 2 000 російських найманців, які підтримують Фостена-Арканжа Туадеру. Це приблизно три батальйон-тактичні групи, які складаються з набагато якіснішого ресурсу, ніж в Україні.

У Лівії приблизно таке ж угруповання. Росіяни компактно дислокуються на авіабазі Аль-Джуфра в центральній частині країни, а також авіабазі Аль-Кардабія в Сирті й у портовому районі міста. Представники ПВК "Вагнер" також забезпечують повітряне прикриття цих районів на МіГ-29.

Також вагнерівці присутні в Малі, Судані, Мозамбіку, Анголі, Зімбабве, Гвінеї-Бісау, Гвінеї та на Мадагаскарі, але в кількості до однієї батальйон-тактичної групи. Є також відомості про появу вагнерівців в Еритреї. Загалом в Африці знаходиться до 10 тисяч російських найманців.

Друге угруповання "Вагнера" являє собою професійний кістяк, що зберігся в Росії. Їх не використовували як живе м'ясо, а зберігали в межах другої лінії у зоні БД, або застосовували як інструкторів у тренувальних таборах Росії, а також Білорусі.

Але зараз саме їх зараз перемелюють у Бахмуті ЗСУ, а основний профіт від цього має вже не Пригожин, а російські регуляри, 106-й ПДД, 57 ОМСБр, 217-го ПДП та інша шушера, що пускає вагнерівців як живий щит... м'яса, у першій лінії.

Третя група — це зеки. Те саме м'ясо, яке застосовували в Україні в режимі "на забій". Це навіть не вагнерівці в повному розумінні слова, оскільки ці бойові одиниці мають лише одне завдання — здохнути і своїм трупом зайняти позиції, забити координати на карті. Не більше, не менше.

Наразі зеки закінчилися. Ну, закінчилися вони здебільшого ще під Соледаром, а зараз — зовсім. Компенсувати ці втрати Пригожин не може, адже найм у виправних колоніях для нього вже закритий, а охочих йти у ПВК не так багато, щоб відбулася компенсація.

При цьому на Бахмутському плацдармі зараз командує вже не Пригожин, а регуляри, і вони в тому ж форматі, як і раніше, женуть вагнерівців першою лінією, як живе м'ясо. А кого гнати, якщо зеки скінчилися? Звичайно ж, тих, хто всі ці місяці сидів на другій лінії — залишки кістяка.

Очевидно, що зараз у Бахмуті відбувається добивання бойового потенціалу групи "Вагнер", її російської частини. Фактично, після Бахмута, ПВК "Вагнер" уже ніколи не буде такою, як раніше, і МО РФ докладає максимум зусиль, щоб саме так і було.

Четверта група… Ще до вторгнення в Україну 2022 року та до 2014 року ПВК "Вагнер" формувалася як військова філія для гібридних операцій за межами Росії під егідою ФСБ. Тоді ФСБ спробувала відкусити від Міноборони частину бюджету, виділеного на гібридні військові операції в інших країнах.

Одним із таборів підготовки вагнерівців був "Партизан" у Санкт-Петербурзі. Цей табір курирував "Російський імперський рух" — націоналістичне угруповання, що мріє про відродження Російської імперії. У 2020 році була визнана в США терористичною організацією.

Найцікавіше, що в цьому таборі спочатку проходили підготовку представники російських неонацистських угруповань. І не лише російських. Через партизанів пройшли представники різних радикальних, правих і неонацистських угруповань з Європи.

Наприклад, неонацисти з Німеччини ("Третій шлях" (Der Dritte Weg) та "Молоді націоналісти"), Швеції, Франції, Сербії — всі вони проходили бойову підготовку в цьому таборі. Потім багато хто з них опинився в ПВК "Вагнер" і навіть брав участь у боях і Донбасі проти ЗСУ.

У липні 2017 року окружний суд Гетеборга визнав трьох громадян Швеції — Віктора Меліна, Джиммі Йонассона та Антона Туліна — винними в організації серії вибухів в офісах лівих активістів. За версією слідства, вони також проходили курси підготовки у "Партизані".

У межах розслідування Служба державної безпеки Швеції (СДБ) підготувала конфіденційну доповідь, в якій, як з'ясувалося на судовому засіданні, стверджувалося, що підсудні проходили військову підготовку в тренувальному таборі "Партизан" у серпні 2016 року.

ПВК "Вагнер" небезпечна ще й тим, що підтримує контакти з багатьма радикальними угрупованнями по всьому світу. Деякі члени цих угруповань мали досвід бойових дій на Донбасі, після чого повернулися до своїх країн, не розриваючи зв'язку з ПВК "Вагнер".

Небезпека цих контактів у тому, що вони можуть бути використані Росією для дестабілізації інших країн зсередини. Наприклад, як це було у Франції під час протестів "Жовтих жилетів" чи Швеції. Нагадаю, що під час протестів "ЖЖ" були помічені найманці, які воювали на боці так званої "ДНР".

Так, говорячи про ПВК "Вагнер", слід розділяти саме ці групи і мати на увазі, що анігіляція в Україні нині проводиться лише двох з них. Інші дві залишаються не тільки у повній комплектації, а й повній боєздатності до дій.

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