В Бахмуте уничтожена группировка ЧВК "Вагнер"

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Первая группа, наиболее профессиональная, состоящая из наемников с боевым опытом и при этом наиболее многочисленная по состоянию на сегодня, находится не в Украине и даже не в России, а в других странах, на которые распространяются виды Кремля. ЦАР, Ливия, Мозамбик, Сирия…

Самая крупная группировка ЧВК "Вагнера" находится в Центральноафриканской Республике и Ливии. Хочу отметить, что африканская группа Вагнера практически не изменилась с начала войны в Украине в 2022 году, лишь в самом начале вторжения уменьшившись на 10%.

Это связано с двумя причинами. Во-первых, многие наемники просто не хотели ехать воевать в Украину. В Африке им намного безопаснее, нежели сейчас в Украине, а насильно их заставить покинуть немаловажный для Москвы плацдарм все же не могут. И из этого частично следует "во-вторых".

Во-вторых, России важно сохранить значительный боеспособный контингент в Африке. В ЦАР находится более 2000 российских наемников, поддерживающих Фостена-Арканжа Туадеру. Это примерно три батальон-тактические группы, состоящие из куда более качественного ресурса, чем в Украине.

В Ливии примерно такая же группировка. Россияне компактно дислоцируются на авиабазе Аль-Джуфра в центральной части страны, а также на авиабазе Аль-Кардабия в Сирте и в портовом районе города. Представители ЧВК "Вагнер" также обеспечивают воздушное прикрытие этих районов на МиГ-29.

Также вагнеровцы присутствуют в Мали, Судане, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Гвинее-Бисау, Гвинее и на Мадагаскаре, но в количестве до одной батальон-тактической группы. Имеются также сведения о появлении вагнеровцев в Эритрее. Всего в Африке находится до 10 тысяч российских наемников.

Вторая группировка "Вагнера" представляет собой сохранившийся в России профессиональный костяк. Их не использовали как живое мясо, а сохраняли в пределах второй линии в зоне БД, либо применяли как инструкторов в тренировочных лагерях России, а также Беларуси.

Но в настоящее время именно их сейчас перемалывают в Бахмуте ВСУ, а основной профит от этого имеет уже не Пригожин, а российские регуляры, 106-й ВДД, 57 ОМСБр, 217-го ВДП и прочая шушера, пускающие вагнеровцев в качестве живого щита… мяса, в первой линии.

Третья группа — это зэки. То самое мясо, которое применяли в Украине в режиме "на убой". Это даже не вагнеровцы в полном смысле слова, поскольку у этих боевых единиц только одна задача — сдохнуть и своим трупом занять позиции, забить координаты на карте. Не больше, не меньше.

Сейчас зэки закончились. Ну, закончились они в большинстве своем еще под Соледаром, а на данный момент — совсем. Компенсировать эти потери Пригожин не может, ведь найм в исправительных колониях для него уже закрыт, а желающих идти в ЧВК не так много, чтобы произошла компенсация.

При этом на Бахмутском плацдарме сейчас командует уже не Пригожин, а регуляры, и они в том же формате, что и раньше, гонят вагнеровцев первой линией, как живое мясо. А кого гнать, если зэки закончились? Конечно же тех, кто все эти месяцы сидел на второй линии — остатки костяка.

Очевидно, что сейчас в Бахмуте происходит добивание боевого потенциала группы "Вагнер", ее российской части. Фактически, после Бахмута, ЧВК "Вагнер" уже никогда не будет такой, как раньше, и МО РФ прикладывает максимум усилий, чтобы именно так и было.

Четвертая группа… Еще до вторжения в Украину 2022 года и до 2014 года ЧВК "Вагнер" формировалась, как военный филиал для гибридных операций за пределами России под эгидой ФСБ. Тогда ФСБ попыталась откусить от Минобороны часть бюджета, выделенного на военные гибридные операции в других странах.

Одним из лагерей подготовки вагнеровцев был "Партизан" в Санкт-Петербурге. Этот лагерь курировало "Русское имперское движение" — националистическая группировка, мечтающая о возрождении Российской империи. В 2020 была признана в США террористической организацией.

Самое интересное, что в этом лагере изначально проходили подготовку представители российских неонацистских группировок. И не только российских. Через партизан прошли представители различных радикальных, правых и неонацистских группировок из Европы.

Например, неонацисты из Германии ("Третий путь" (Der Dritte Weg) и "Молодые националисты"), Швеции, Франции, Сербии — все они проходили боевую подготовку в этом лагере. Потом многие из них оказались в ЧВК "Вагнер" и даже принимали участие в боях на Донбассе против ВСУ.

В июле 2017 окружной суд Гетеборга признал троих граждан Швеции — Виктора Мелина, Джимми Йонассона и Антона Тулина — виновными в организации серии взрывов в офисах левых активистов. По версии следствия, они также проходили курсы подготовки в "Партизане".

В рамках расследования Служба государственной безопасности Швеции (СГБ) подготовила конфиденциальный доклад, в котором, как выяснилось на судебном заседании, утверждалось, что подсудимые проходили военную подготовку в тренировочном лагере "Партизан" в августе 2016 года.

ЧВК "Вагнер" опасна еще и тем, что поддерживает контакты со многими радикальными группировками по всему миру. Некоторые члены этих группировок имели опыт боевых действий на Донбассе, после чего вернулись в свои страны, не разрывая связи с ЧВК "Вагнер".

Опасность этих контактов в том, что они могут быть использованы Россией для дестабилизации других стран изнутри. Например, как это было во Франции во время протестов "Желтых жилетов" или в Швеции. Напомню, что во время протестов "ЖЖ" были замечены наемники, воевавшие на стороне так называемой "ДНР".

Таким образом, говоря о ЧВК "Вагнер", следует разделять именно эти группы и подразумевать, что аннигиляция в Украине в настоящее время проводится только лишь двух из них. Другие две остаются не только в полной комплектации, но и полной боеготовности к действиям.

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