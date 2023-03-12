Настоящее имя расстрелянного военнопленного – Александр Мациевский. Что о нем известно

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Мациевский Александр Игоревич, солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО.

Бойцы посетили мать погибшего воина в городе Нежине и получили подтверждение от его родственников. Точная идентификация имеет ключевое значение, поэтому информация о личности погибшего должна быть аргументированной и подтвержденной из нескольких источников. На фото есть характерная деталь — закрытый пластырем забой над правой бровью. Александр получил забой примерно за две недели до гибели, прижизненное фото забоя мне предоставили. Также приметой является зеленый шеврон ВСУ, который подарил бойцу его командир взвода, он имеет особенности, поскольку делался по заказу, его фото у меня тоже есть. Ключевым фактом является посмертная судебно-медицинская экспертиза, сделанная перед похоронами Александра в феврале. На фото из морга, которое я получил, отчетливо видны пулевые отверстия в тех местах, где попали пули на видео.

В любом случае наличие экспертизы позволяет точно подтвердить или опровергнуть данную версию, поскольку видны места попадания пуль. Вот, что рассказали побратимы об обстоятельствах жизни и героической гибели Воина:

Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года в городе Кишинев, Молдова, в 2008 году переехал с семьей в Украину, в город Нежин, где проживает его мама. Александр раньше не имел опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения 24 февраля пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

Он был человеком с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было всегда положиться и товарищам и командиру. Надежный и требовательный ко всем, но прежде всего к себе.

Александр Мациевский, расстрелянный военнопленный ВСУ Фото: Скрин видео

В ноябре его подразделение было переброшено в район города Бахмут, где он выполнял задачи около месяца. Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был поднят по тревоге.

30 декабря с самого утра рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский занимал должность снайпера, заняла позиции в районе города Соледар Донецкой области. Они должны были выйти в неконтролируемую зону, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было наших войск. Враг был близок, но информации, где расположен противник, у подразделения не было, нужно было действовать быстро, чтобы спасти наши войска в Соледаре.

Поскольку наших сил было мало, а фронт надо было контролировать широкий, взвод Мациевского занял ряд отдельных позиций в кустарнике, которые не позволяли визуальное наблюдение друг за другом. На крайнем фланге на позиции было размещено 5 бойцов, включая Александра Мациевского.

У наших бойцов не было времени на изучение обстановки, организацию обороны, разведку, поскольку почти сразу же они были атакованы противником, который уже выдвинулся на рубеж развертывания нашего подразделения. Фактически завязалось встречное сражение, которое длилось по всей позиции 12 часов. Нежинская тероборона удержала лесопосадку, удержала все позиции, кроме одной. Во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была утрачена. Попытки его взвода добраться до этих позиций встретили огонь врага, было понятно, что позиция захвачена.

Что именно произошло во время боя, неизвестно. Александр выходил в бой в полном боевом снаряжении. Он был по должности снайпером роты огневой поддержки, но в силу определенных обстоятельств в этот бой он пошел с обычным автоматом.

Очевидно, что видео снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было.

Побратимы уверены, что Мациевский сделал все должное, он не сдался, а его захватили внезапно, он не имел возможности вести бой. Это могло произойти из-за сложной обстановки встречного боя, поскольку враг уже фактически достиг наших позиций, их могли обойти с тыла или с фланга.

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александра Мациевского, казненного российскими военными за слова Слава Украине! Фото: СБУ

В феврале тело Александра Мациевского и двух его побратимов было возвращено домой, но на тот момент никакой информации об обстоятельствах его гибели не было. Результаты судебно-медицинской экспертизы соответствуют ранениям, которые видны на видео. Тела еще двух пропавших бойцов не возвращены, побратимы ждут информации об их судьбе.

14 февраля Александр Мациевский был похоронен на кладбище в Нежине. Побратимам известно, что у героя есть сын 19-ти лет. Мама героя — Прасковья Михайловна Демчук, проживает в городе Нежин. Сегодня ее навестили товарищи Александра, сообщили об имеющейся информации о судьбе ее сына.

Поведение героя, захваченного в плен во время боя, выполнявшего задания в очень сложной обстановке, далеко превышает обычные требования к выполнению воинского долга. Россияне, выложившие видео, пытались унизить его память.

Но на самом деле весь мир увидел ужасное преступление российских военных против невооруженного бойца. Российская армия сдает без боя захваченные города, российские войска убегают с поля боя, если попадают в окружение, российские военные легко сдаются в плен, потому что для них эта война — только большой заработок, карьера, освобождение из тюрьмы.

Украина ведет войну за независимость, украинцы идут в бой ради украинской нации, свободного будущего, украинцы отдают жизнь за свою землю ради памяти погибших героев, ради достоинства и чести.

У нас много символов этой Большой войны. Но эти несколько секунд, когда Герой смотрит в лицо смерти и развернутым на него стволам россиян с осознанием своей правоты и по требованию снять шеврон ВСУ отвечает невероятно достойно и смело: "Слава Украине!" — это та сила, которая разгромила "вторую армию мира", это тот урок, который нужно преподавать в школах и на курсе молодого бойца, это именно та честь, из которой состоит воля и будущее Украины.

Мы победим, потому что у России нет ни одного такого бойца, потому что Украину защищают много десятков тысяч таких героев. Мы сделаем все, чтобы все обстоятельства этой истории были установлены и подвиг Героя был справедливо отмечен и увековечен. Теперь будем ждать официальную информацию, все материалы у следствия уже есть.

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