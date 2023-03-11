Потери в Бахмуте огромные: что делать и кто должен возглавить оборону города

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Вчера совсем не по-военному, публично было оглашено решение Ставки продолжить оборону Бахмута. Президент лично про это сказал, обращаясь к народу. Обычно так не делается. Решения Ставки, Генерального штаба, других штабов носят гриф "секретно" или "совершенно секретно", потому что война — это не только войска, танки, артиллерия, но и военная хитрость, секретность.

Но Бахмут — это совсем другой случай. Бахмут давно уже стал символом мужества и стойкости украинских солдат. Ситуация там очень тяжелая, потери с обеих сторон огромные, а военной ценности эта крепость для нас уже не имеет, если только не готовится какая-то секретнейшая военная операция, в которой оборона Бахмута играет ключевую роль.

В любом случае будет правильно, если кто-то из участников заседания Ставки, голосовавший за продолжение обороны Бахмута, лично возглавит эту работу. Лично — своим личным присутствием в городе, своим опытом, своими знаниями, своими связями и возможностями, своим призывом к борьбе за каждый дом, каждую улицу.

Раз уж вопрос обороны Бахмута стал публичным, политическим, то и ответ на него должен соответствовать высокому статусу принятого решения. Нет никаких сомнений, что мы выиграем эту битву. Тем более, если ее возглавят полководцы.

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