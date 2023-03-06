Обстановка в Бахмуте: враг захватил восточную часть города до реки Бахмутка
“Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет за остающуюся дорогу поставок. Эта дорога находится под обстрелами противника”. Мнение.
Украинские войска держат большую часть города, включая центр. Хотя некоторые наши подразделения из города вывели, но это, скорее, вопрос ротации, а не приказ на отход. Здесь все еще продолжает вести боевые действия значительное количество наших войск. Есть и люди, и техника.
Враг захватил восточную часть города до реки Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет за остающийся путь поставки. Этот путь находится под обстрелами противника. Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, поэтому украинское командование уверено, что еще есть возможность некоторое время удерживать пути отхода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам.
Удержание города для нас в условиях ограниченного сообщения не выгодно сейчас с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии — украинское командование будет удерживать город до последней возможности, как всегда. В отличие от Херсона, Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска, из которых россияне сбежали, украинцы города без длительного сопротивления не оставляют.
Противник вынужден дорого платить и медленно идет от посадки к посадке, от дома к дому.
Каждый, кто сражается в городе в невыгодных условиях, надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Славянская, Краматорска, что на эти рубежи будут своевременно выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.
Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть эффективное управление, разведка, организация, снабжение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. Мы имеем преимущество за счет более качественных, более мотивированных и выносливых людей. Но война — это столкновение двух систем, и не только от солдат все зависит.Важно