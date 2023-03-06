Обстановка в Бахмуте: враг захватил восточную часть города до реки Бахмутка

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Украинские войска держат большую часть города, включая центр. Хотя некоторые наши подразделения из города вывели, но это, скорее, вопрос ротации, а не приказ на отход. Здесь все еще продолжает вести боевые действия значительное количество наших войск. Есть и люди, и техника.

Враг захватил восточную часть города до реки Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет за остающийся путь поставки. Этот путь находится под обстрелами противника. Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, поэтому украинское командование уверено, что еще есть возможность некоторое время удерживать пути отхода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам.

Удержание города для нас в условиях ограниченного сообщения не выгодно сейчас с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии — украинское командование будет удерживать город до последней возможности, как всегда. В отличие от Херсона, Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска, из которых россияне сбежали, украинцы города без длительного сопротивления не оставляют.

Противник вынужден дорого платить и медленно идет от посадки к посадке, от дома к дому.

Каждый, кто сражается в городе в невыгодных условиях, надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Славянская, Краматорска, что на эти рубежи будут своевременно выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.

Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть эффективное управление, разведка, организация, снабжение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. Мы имеем преимущество за счет более качественных, более мотивированных и выносливых людей. Но война — это столкновение двух систем, и не только от солдат все зависит.

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